"Koronavirüs salgınında ihtiyacı olan ülkelere yardım yapılmazsa vaka sayısı 1 milyarı bulabilir"

Uluslararası bir insani yardım kuruluşu, dezavantajlı ülkelere acil yardımda bulunulmazsa dünyada koronavirüs salgınına yakalananların sayısının bir milyara ulaşacağı uyarısında bulundu.

ABD merkezli International Rescue Committee (IRC), virüsün yayılmasını yavaşlatmak için mali ve insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek, Afganistan ve Suriye gibi "kırılgan ülkelerin" büyük bir salgını önlemek için "acil maddi yardıma" ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Kuruluş, bunun kısa bir zaman içinde yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya çapında Covid-19 vaka sayısı 3 milyonu, ölenlerin sayısı ise 200 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Londra'daki Imperial College Üniversitesi'nin verilerini ve salgın modellemelerini temel alan IRC raporu, dünyada koronavirüs vaka sayısının 500 milyon ile bir milyar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Savaş ve çatışmaların yaşandığı ve siyasi istikrarın olmadığı ülkelerde ölü sayısının üç milyonu aşabileceği ifade ediliyor.