Koronavirüs salgınında İngiltere Kraliçesi'nin muhafızları işten çıkartılıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi (Tower of London) ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.

Altı tarihi mekânın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), "Beefeater" olarak bilinen ve İngiltere'nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu.

1485'te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

2018'de Londra Kulesi'ni yaklaşık üç milyon kişi ziyaret etti. Kule, ülkede ücret karşılığı en çok ziyaret edilen turistik mekân.

HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80'ini biletlerden sağladıklarını belirterek "Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız" dedi.

Barnes, kaç muhafızın işine son verileceğini açıklamadı.

Geçmişte asıl görevi Kule'deki mahkumları ve kraliyet tacıyla asalarını korumak olan 37 kişilik muhafız birliği, silahlı kuvvetlerde en az 22 yıl görev yapmış emekli askerler arasından seçiliyor.