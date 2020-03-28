Koronavirüs salgınında İstanbul'da son durum ne?

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da koronavirüsle ilgili tıbbi mücadele ve önlemler sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 bin 698, can kaybı sayısı ise 92 oldu.

Bakanlık, bazı kaygılara dayandırarak verileri şehir bazında açıklamıyor.

Konuştuğumuz Ankara ve İstanbul'daki sağlık sektörü kaynakları ise "İstanbul'un vaka ve ölümler açısından önde olduğunu" belirtiyor.

Testler altı merkez üzerinden yapılıyor

İstanbul'da koronavirüs vakalarına karşı hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler yoğun olarak hizmet veriyor.

Türkiye'deki test merkezlerinin altısı İstanbul'da bulunuyor.

Bu merkezler şunlar:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski Gata)

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Testlerin yapılması sürecini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü organize ediyor.

Koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvuran hastaların gerekli görülmesi durumunda sürüntü örnekleri alınarak bu merkezlerden birinde test yapılıyor.

Hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde yataklı tedaviler sürüyor.

Konuştuğumuz, İstanbul'da farklı hastanelerde görev yapan doktorlar, hastalara test yapılmadan yaşanan bazı ölümlerin kayıtlara girmediğini, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölümünde olduğu gibi bazı olaylarda ise test sonucunun ölümden sonra geldiğini ve sonradan rakamlara eklendiğini belirtiyor.