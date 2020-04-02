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Koronavirüs salgınında iyileşen vakaların sayısı! (Hangi ülkede kaç kişi iyileşti?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı teslim alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, bir yandan da az da olsa umut veren haberler geliyor. 22 Ocak- 1 Nisan arasındaki ülkelerdeki iyileşen hasta sayılarını gösteren grafiğe göre, dünya genelinde 192 bin 574 hasta iyileşti. Türkiye ise 333 kişi ile listeye 1 Nisan'da 20. sıradan giriş yaptı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 950 bine dayanırken, iyileşenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 333

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 15 bin 679 vaka tespit edilirken, 277 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 333'e yükseldi.

ÇARPICI GRAFİK

Koronavirüse yakalanan ancak uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan kişi sayılarını gösteren grafikte, az da olsa umut verici yükseliş gözler önüne seriliyor.

22 Ocak - 1 Nisan arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte, dünyada en çok iyileşenlerin görüldüğü 20 ülke yer alıyor.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ZİRVEDE ÇİN VAR

Grafiğe göre, virüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısındaki hızlı yükselişe paralel olarak, iyileşme sayısının da yükseldiği görülüyor.

Virüsün ilk ortaya çıktığı günden beri en çok hastanın iyileştiği ülke olan Çin'de 1 Nisan'a gelindiğinde ülkede toplam iyileşen hasta sayısı 76 bin 408'e ulaştı.

Çin'i sırasıyla 22 bin 647 ile İspanya, 18 bin 700'le Almanya, 16 bin 847 ile İtalya izliyor. ABD 8 bin 847 ile 7. sırada yer alırken, Türkiye 333 ile 20. sırada bulunuyor.

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