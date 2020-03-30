Koronavirüs salgınında karantinaya alınan köylüler anlatıyor: 'İlk vakalar İstanbul'dan ve Umre'den gelenlerde ortaya çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi akşamı Türkiye'de 41 yerleşim biriminin karantina altında olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Şafak gazetesine verdiği mülakatta, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" dedi. BBC Türkçe'nin ulaştığı karantina altındaki bazı köylüler de ilk koronavirüs vakalarının "İstanbul'dan ve Umre'den gelen kişilerde" görüldüğünü söylüyor. Karantinaya alınan yerleşim yerleri açıklanmadı. Ancak son birkaç gündür karantinaya alınan mahalle ve köylerle ilgili bazı valilikler tarafından yapılan çeşitli açıklamalar basına yansımıştı. Karantinaya alınan yerleşim yerleri arasında Çanakkale'nin Kavaklıdere köyü, Malatya'nın Eğnir ve Ilıca köyleri, Yozgat'ın Derbent köyü, Giresun'un Karadikmen köyü ve Sivas'ın Gökçekaş köyü de yer alıyor. BBC Türkçe, bu köylerdeki muhtarlara ve vatandaşlara ulaştı. 'Köydeki altı vatandaşa test yapıldı' Yozgat Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, korona pozitif çıkan bir vatandaşın ardından köyde onunla temas eden başka kişilerin de semptom göstermeye başlaması üzerine Pazar günü itibarıyla köyün karantinaya alındığını anlatıyor.

Köye giriş ve çıkışların Jandarma tarafından kontrol edildiği bilgisini veren Dursun, 150 haneli köyde korona virüs taşıdığı tespit edilen ilk kişinin beş gün önce İstanbul'dan geldiğini söylüyor: "Bu bayan köyümüze beş gün önce İstanbul'dan geldi. Köye geldiğinde zaten hastaymış. Duyumlarımıza göre İstanbul'da karantinadan kaçıp köye gelmiş. Bayan ve babası köyde yaklaşık 25 kişiye temas etmiş. Temas ettiği kişilerden 6'sı birkaç gün içerisinde semptom göstermeye başladı. "Semptom gösteren 6 köylümüze test yapıldı ama henüz sonuç çıkmadı. Bu kişiler şu anda evlerinde kimseyle görüşmüyor. O bayan ve 80 yaşındaki babası da şu an hastanede yatıyor. Biz de test yapılan köylülerin sonuçlarını bekliyoruz." Dursun, köye en yakın hastanenin 35 km uzakta olduğunu söylüyor. '20 gündür karantinadayız' Giresun Karadikmen köyü sakini ve eski muhtar Abdullah Şapaloğlu, yaklaşık 20 gün önce Umre'den dönen bir köylünün korona virüs taşıdığı tespit edildikten sonra köyün karantinaya alındığını belirtiyor. Şapaloğlu, Umre'den dönen köylüyü ziyarete giden bazı köylülerin de kısa bir süre sonra hastalandığını şu sözlerle anlatıyor:

"Umre'den dönen köylümüzle ilk geldiğinde ben de görüştüm, ufak bir soğuk algınlığı hali vardı. Sonra rahatsızlandı ve Giresun'a hastaneye götürdüler. Onun gelmesinden sonra köyde başka hastalananlar oldu. Ailesinden iki kişi ve hoş geldin ziyaretine giden birkaç kişi şu an hastanede yatıyor. Şapaloğlu, köyün karantinaya alınmasından sonra bir kişinin hayatını kaybettiğini de söylüyor: "İlk önce kalp krizi dediler, sonra korona pozitif dediler. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ben de böbrek hastası olduğum için dışarı çıkmak istemiyorum. Tahminen 20 gündür karantinadayız." Şu an köyde yaklaşık 150 kişi olduğunu açıklayan Şapaloğlu, her türlü ihtiyaçları için Jandarma ekiplerinden yardım aldıklarını belirtiyor. 'İlk vaka İstanbul'dan geldi' Malatya'da karantinaya alındığı bilinen iki köyden biri olan Eğnir'in muhtarı Adıgüzel Tekin ise İstanbul'dan köye gelen bir kişinin korona virüs taşıdığı tespit edildikten sonra köyün iki gün önce karantinaya alındığını söylüyor. "65 yaşındaki bu kişinin 15 Mart'ta köye geldi ve üç gün sonra rahatsızlandı" diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"İstanbul'dan gelen bu köylümüz rahatsızlanınca başka bir köylümüz onu hastaneye götürdü. Hastanede sadece bir serum takıp göndermişler. İki gün sonra köyde yeniden fenalaştı, bu kez ambulans çağırdık. Sonra zaten korona virüs olduğu anlaşıldı. İlk gün onu hastaneye götüren kişiye de bakıldı ama onda bir şey yok." Tekin, en az 14 gün karantina kararı verilen köyde 30 kişinin yaşadığını ve İstanbul'dan gelen kişi dışında hiç kimsede henüz bir semptom görülmediğini belirtiyor. Köylünün gıda ihtiyacı olduğunda kendisine telefon açtığını, kendisinin de Jandarma ile evlere teslimat yaptığını anlatıyor. 'Başkalarına da bulaşıp bulaşmadığına dair henüz net bir bilgimiz yok' Malatya'da Eğnir köyüne göre daha kalabalık olan 600 nüfuslu llıca köyü de karantinaya alındı. BBC Türkçe'ye konuşan köy muhtarı Bayram Doğan, bu köydeki ilk vakanın da İstanbul'dan gelen bir vatandaş olduğunu söylüyor: "İlk vaka İstanbul'dan gelen bir köylümüzdü. Vakalar iki gün önce belirlenmeye başladı, hala sürüyor. Başkalarına da bulaşıp bulaşmadığına dair henüz net bir bilgimiz yok. Sadece köyde fenalaşan ilk vakanın hastaneye gidince pozitif çıktığını ve onunla temas eden, hastalık belirtileri olan kişilerin de tedbir amaçlı hastaneye gittiğini biliyoruz."