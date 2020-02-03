HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e ulaştı, SARS salgınındaki ölü sayısını aştı

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e ulaştı, SARS salgınındaki ölü sayısını aştı

03.02.2020 05:05 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 Şubat Pazartesi günü itibariyla 361'e ulaştı ve SARS salgınındaki ölü sayısını aştı. Çin genelinde virüs tanısı koyulan kişi sayısının da 17 bin 200 kişiye ulaştığı duyuruldu.

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e ulaştı, SARS salgınındaki ölü sayısını aştı

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 Şubat Pazartesi günü itibariyla 361'e ulaştı ve SARS salgınındaki ölü sayısını aştı.

2002 - 2003 yıllarında yaşanan SARS virüsü salgınında toplam 349 kişi ölmüştü.

Çin genelinde virüs tanısı koyulan kişi sayısının da 17 bin 200 kişiye ulaştığı duyuruldu.

Çinli yetkilileri Pazartesi günü güncelledikleri sayılara göre, Hubei eyaletinde 56 kişi daha hayatını kaybetti. Bir kişinin ise Chongqing eyaletinde öldüğü kaydediliyor.

En az 24 ülkeye yayılan salgın nedeniyle Rusya, Nepal ve Moğolistan, Çin ile kara sınırını geçişlere kapattı.

1000 yataklı hastane sekiz günde tamamlandı

En az 19 vakanın görüldüğü Taylanda'da doktorlar, yaşlı bir Çinli hastanın, HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir kokteyl tedaviye olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Doktorlar bu tedavi sayesinde, 48 saat sonra hastada virüsün yokolduğunu aktardı.

Virüsün merkezi konumundaki Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ise yapımı sekiz gün önce başlayan 1000 yataklı hastane Pazartesi günü açılıyor.

Çin medyasına göre hastanede, orduya bağlı sağlık çalışanlarından oluşan bin 400 kişi görev yapacak.

Benzer büyüklükte bir hastanenin daha Çarşamba günü tamamlanacağı açıklandı.

Ulusağ Sağlık Komisyonu sözcüsü Jiao Yahui, sözkonusu iki hastanenin tamamlanması ile kentteki yatak kapasitesinin 10 bine ulaşacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Yahui, bu kapasitenin, salgınla mücadele için yeterli olacağını savundu.

Vuhan'da virüs şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırılıyor

50 milyon insan karantinada

Öte yandan merkezi hükümet, virüsle mücadele kapsamında 800 kilometre doğudaki Wenzhou şehrinde de yollar barikatlarla kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Çin genelinde 50 milyon insanın, karantina önlemleri kapsamında kısıtlı bir yaşam içinde tutulduğu değerlendiriliyor.

Hong Kong üniversitesinden uzmanlara göre ise vaka sayısı resmi açıklamaların çok üzerinde olabilir.

Aynı uzmanlar, Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısının 75 binden fazla olabileceğini savunuyor.

ABD ve Avustralya yakın zaman içinde Çin'e seyahat etmiş olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine girişini engelleyeceğini duyurdu.

Güney Kore, seyahat engelini, Hubei eyaletine gitmiş olanlarla sınırladı.

Çok sayıda ülke Hubei eyaletindeki vatandaşlarını tahliye ediyor ve karantina işlemleri uyguluyor.

C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldüLondra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçika'da bıçaklı saldırı! Saldırgan polis tarafından vuruldu

İngiltere'nin ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı!

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Koronavirüs paniği! Yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

KKTC Bakanlar Kurulu, 5 şehidin mezarının açılmasına karar verdi

Karar verildi! 5 şehidin mezarı açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.