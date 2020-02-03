Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e ulaştı, SARS salgınındaki ölü sayısını aştı

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 Şubat Pazartesi günü itibariyla 361'e ulaştı ve SARS salgınındaki ölü sayısını aştı.

2002 - 2003 yıllarında yaşanan SARS virüsü salgınında toplam 349 kişi ölmüştü.

Çin genelinde virüs tanısı koyulan kişi sayısının da 17 bin 200 kişiye ulaştığı duyuruldu.

Çinli yetkilileri Pazartesi günü güncelledikleri sayılara göre, Hubei eyaletinde 56 kişi daha hayatını kaybetti. Bir kişinin ise Chongqing eyaletinde öldüğü kaydediliyor.

En az 24 ülkeye yayılan salgın nedeniyle Rusya, Nepal ve Moğolistan, Çin ile kara sınırını geçişlere kapattı.

1000 yataklı hastane sekiz günde tamamlandı

En az 19 vakanın görüldüğü Taylanda'da doktorlar, yaşlı bir Çinli hastanın, HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir kokteyl tedaviye olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Doktorlar bu tedavi sayesinde, 48 saat sonra hastada virüsün yokolduğunu aktardı.

Virüsün merkezi konumundaki Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ise yapımı sekiz gün önce başlayan 1000 yataklı hastane Pazartesi günü açılıyor.