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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2020 07:37 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi.

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi” (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812’ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188’inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198’e çıktı.

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942’ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade alnına alınanların sayısı 188 bin183’e yükseldi.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE 89 CAN KAYBI

Son 24 saatte 89 kişinin NCP nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 656 yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar ölümlerin 780’i NCP'nin merkez üssü olan Hubey eyaletinde yaşanırken diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang’da 6’şar, Haynan ve Hıbey’de 2’şer Şandong, Sıçuan, Guicou, Gansu, Cilin, Guangdong, Hunan, Anhui eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi NCP nedeniyle öldü.

Pekin Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği, maskeyi reddeden kişilerin gözaltına alınabileceği uyarısı yapılmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
çin yeni koronavirüs salgını

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