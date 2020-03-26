Koronavirüs salgınında son durum! İşte ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyayı felç eden yeni tıp koronavirüs salgınında dün en yüksek can kaybı ve vaka artışı yaşandı.

BİR GÜNDE 2 BİN 378 KİŞİ CAN VERDİ

Dünya genelinde vaka sayısı 50 bin yükselerek 472 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2378 kişi artarak 21 bin 292 oldu. İşte dünyayı sarsan pandemide son durum ve yaşananlar...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 503'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi. Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin 386’ya çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 647'YE ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artışla 3 bin 647'ye, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı. İspanya, Kovid-19'un çıktığı ülke Çin'i (3 bin 287 ölü) geride bırakarak İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke durumuna geldi.