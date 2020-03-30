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Koronavirüs salgınında son durum! İşte ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yayılmaya devam devam ediyor. Son 24 saatte, dünya genelinde vaka sayısı 58 bin yükselip 722 bine ulaştı. Hayatını kaybedenlere ise 3 bin 150 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 33 bin 996'yı buldu. ABD'de vaka sayısı 135 bini geçerken İtalya'da ölü sayısı 10 bin 779'a ulaştı. Almanya'da ise koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. İşte koronavirüste dünya bilançosu...

Koronavirüs salgınında son durum! İşte ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları

Dünyayı vuran koronavirüs salgınında, dün yine yürek yakan bir bilanço ortaya çıktı. Son 24 saatte, 30 bin 846 olan can kaybı 3 bin 150 kişi artarak 33 bin 996'ya ulaştı. Vaka sayısına ise 58 bin enfekte daha eklendi ve 722 bine yükseldi. İşte dünyayı sarsan salgında öne çıkan ülkelerde son durum ve yaşananlar...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 779'A YÜKSELDİ

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a çıktı. Ülkede 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli verdi.

Borelli, mevcut vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.

ABD'DE VAKA SAYISI 135 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 484'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 135 bin 130'a çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet çapında 728 kişinin hayatını kaybettiğini ve 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğunu belirtti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 6 BİN 803 OLDU

Dünyada, İtalya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke olan İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 803'e ulaştı. Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi. Kovid-19 hastalarından yoğun bakımda olanların sayısı düne göre 332 artarak 4 bin 907'si çıktı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 606'YA ULAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 606'ya çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 599 artışla 40 bin 174'e ulaştığını belirtti.

İRAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 640'A YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 640'a, vaka sayısı ise 38 bin 309'a yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, 12 bin 391 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 1228 OLDU

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1019'dan 1228'e yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 433 artarak 18 bin 159 olurken, şu ana kadar toplam 127 bin 737 kişiye test yapıldı. İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI ÇOK YÜKSELDİ

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 58 bin 247 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455'e çıktı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 8 OLARAK BİLDİRİLDİ

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı. Rus hükümeti de ülkenin kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart’tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar aldı. Ülkedeki vaka sayısının ise 1462'ye ulaştığı öğrenildi.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 8 OLARAK BİLDİRİLDİ

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı. Rus hükümeti de ülkenin kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart’tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar aldı. Ülkedeki vaka sayısının ise 1462'ye ulaştığı öğrenildi.

ÇİN'DE VAKA SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Geçen yıl 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında, Çin'de ölenlerin sayısının ise 3 bin 304'e ulaştığı, enfekte olanların ise 81 bin 439'a yükseldiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 1225'E ÇIKTI

Suudi Arabistan'da, Cidde kentinin giriş çıkışlara kapatılması kararı alındı. Ülkede 19.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin, Cidde'de 15.00'e çekildiği belirtildi. Ülkede salgına bağlı olarak 8 kişinin öldüğü, bin 225 vakanın olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA'DA DA 17 KİŞİ CAN VERDİ

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 17’ye yükseldi. İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testler sonucunda 3 bin 902 kişinin Kovid-19’a yakalandığı tespit edildi.

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