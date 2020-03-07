Koronavirüs salgınında son durum! İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu aktardı.

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, en çok vakanın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki hastaların başka bölgelere transfer edilebileceği bildirildi.

Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi.

Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, tedavisinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 118 olurken, toplam vaka sayısı ise 7 bin 41'e yükseldi.

Daegu Belediye Başkanı Kwon Young-jin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüs testi pozitif çıkan 46 kişi ile 142 apartman sakininin 94'ü de Shinchonji Kilisesi üyesi" dedi.

Apartmana giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı bildirilirken, karantina uygulamasının 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 46 kişinin ise söz konusu kiliseye gidenler arasında olduğu vurgulandı.

Apartman sakinlerinden 94'ünün, Güney Kore'de vaka sayısında artışa neden olduğu iddia edilen "Şinçeonji İsa Kilisesi" cemaatinden olduğu ifade edildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.

MISIR, IRAK VE LÜBNAN'DA VAKA ARTIŞI

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki bir turistik gemide 33 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanı Hale Zayid düzenlediği basın toplantısında, söz konusu turistik gemide 171 kişide yapılan testler sonucu 33 kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak vakalarda salgına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını söyledi.

Zayid, bir gün önce aynı gemide yapılan tetkikte koronavirüs tespit edildiği duyurulan 12 kişiye ilişkin yapılan testler sonucu yalnızca bir kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Zayid, daha önce de biri Mısırlı olmak üzere toplam üç kişinin virüse yakalandığının açıklandığına dikkat çekti.