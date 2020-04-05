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Koronavirüs salgınında son durum! Ölü ve vaka sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Ölü sayısı ise 65 bine dayandı.

Koronavirüs salgınında son durum! Ölü ve vaka sayısı artıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 203 bin 58'e ulaştı.

ABD'DE VAKA SAYISI 311 BİNİ AŞTI

En çok vaka görülen ülke 311 bin 635 ile ABD olurken, onu 126 bin 168 vakayla İspanya, 124 bin 632 vakayla İtalya ve 96 bin 92 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 669 vaka kayda geçti.

TÜRKİYE VAKA SAYISI OLARAK 9. SIRADA

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (89 bin 953), İran (55 bin 743), İngiltere (41 bin 903), Türkiye (23 bin 934), İsviçre (20 bin 505), Belçika (18 bin 431), Hollanda (16 bin 627), Kanada (14 bin 18), Avusturya (11 bin 781), Portekiz (10 bin 524), Brezilya (10 bin 360) ve Güney Kore (10 bin 237).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Salgın nedeniyle dünya genelinde 64 bin 743 kişi hayatını kaybetti.

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