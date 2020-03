Koronavirüs salgınında son durum! Ölü ve vaka sayısı dünya genelinde kaç oldu?

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Böylece toplam can kaybının 1556'ya çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 966 kişi artarak 20 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

İRAN'DA CAN KAYBI 1556'YA YÜKSELDİ

Koronavirüste dün sabah 11 bin 397 olan can kaybına 24 saat içinde, rekor bir artışla, 1651 kişi daha eklenerek 13 bin 48'e ulaştı. Benzer bir artış vaka sayısında da yaşandı.

İSPANYA'DA 1326 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir günde vaka sayısı 5 bin artışla 25 bine yaklaşırken ölü sayısı 324 artışla 1326'ya çıktı. Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804 (176 artış),vaka sayısı da 8 bin 921 olarak verildi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 562 OLDU

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 562'ye yükseldiği duyuruldu. Virüs tespit edilenlerin sayısının ise 1847 kişi artışla 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.

ABD'DE VİRÜS 275 CAN ALDI

Koronavirüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 275'e ulaştı. Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden New York kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.