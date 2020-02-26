Koronavirüs salgınında son durum! Koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Pakistan'a da sıçradı.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, iki kişiye yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Zafar Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki kişinin de tedavi altına alındığını belirterek "Panik yapmaya gerek yok. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Vakalardan birinin Karaçi şehrinde olduğu belirtildi. Diğeri hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

KUVEYT'TE OKULLAR İKİ HAFTA TATİL EDİLDİ

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ilk 2 haftası eğitime ara verileceği duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm okulların 1 Mart itibarıyla 2 hafta tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt, koronavirüsün ölümlere yol açtığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.