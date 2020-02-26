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Koronavirüs salgınında son durum! Koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 20:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ülkedeki iki kişide yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi.

Koronavirüs salgınında son durum! Koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Pakistan'a da sıçradı.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, iki kişiye yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Zafar Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki kişinin de tedavi altına alındığını belirterek "Panik yapmaya gerek yok. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Vakalardan birinin Karaçi şehrinde olduğu belirtildi. Diğeri hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

KUVEYT'TE OKULLAR İKİ HAFTA TATİL EDİLDİ

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ilk 2 haftası eğitime ara verileceği duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm okulların 1 Mart itibarıyla 2 hafta tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt, koronavirüsün ölümlere yol açtığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

LÜBNAN'DA İKİNCİ VAKA

Lübnan'da ise yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat'ta İran'ın Kum kentinden gelen yolculardan birinde daha yeni tip virüs tespit edildiğini açıkladı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

AMMAN-ROMA SEFERLERİNE VİRÜS ENGELİ

Öte yandan Ürdün Kraliyet Hava Yolları, İtalya'da 12 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Amman-Roma seferlerini askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sefer düzenledikleri bölgelerde virüsün yayılmasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının İtalya, İran ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

YUNANİSTAN'DA İLK VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan'da, bugün ülkede bir kişide koronavirüs vakası görüldüğünü duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs, İran'da 19, İtalya'da 12 ve Güney Kore'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 Pakistan Covid-19

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