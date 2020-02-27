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Koronavirüs salgınında son durum (Türkiye'ye komşu ülkelerde görülmeye başladı, ölü sayısı artıyor)

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 07:54 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 82 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 798'e yükseldi. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçti. Koronavirüsün yayıldığı en son ülkeler komşumuz Gürcistan, Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya oldu. Böylelikle koronavirüs tespit edilen Türkiye'ye komşu ülkelerin sayısı 4'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında son durum (Türkiye'ye komşu ülkelerde görülmeye başladı, ölü sayısı artıyor)

İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni koronavirüs vaka haberleri geliyor.
Gürcistan'da Bakan Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Covid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

GÜRCİSTAN VE 4 ÜLKEDE DAHA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Gürcistan'ın yanı sıra, Norveç, Pakistan Romanya ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti. Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı.

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"PANİĞE GEREK YOK"

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Covid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. "Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Romanya Sağlık Bakanı, Gorj kentinde virüs tespit edilen kişinin, bir İtalyan vatandaşıyla doğrudan temas halinde olduğunu açıkladı.

Norveçli yetkililer ise virüslü hastanın geçen hafta Çin'den döndüğü ve testlerin pozitif çıkmasının ardından evde izole edildiğini açıkladı.

FRANSA'DA İKİNCİ ÖLÜM

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Toplam vaka sayısı 18'e çıktı.

Hayatını kaybeden ikinci kişinin 60 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu ve daha önce virüs görülen hiçbir yerde bulunmadığı açıklandı.

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ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 746

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 746'ya çıktı.

Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 497'ye ulaştı.

40'TAN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE SIÇRADI

40'ın üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüsü nedeniyle dünyada 2 bin 798 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 82 bin 152 oldu.

YUNANİSTAN'DA İLK VAKA

Koronavirüsünün uğradığı ülkelerden biri de Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede bir kişide koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu.

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İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı ülkede görülen koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık 44 kişide daha koronavirüsünün tespit edildiğini aktardı.

İTALYA'DA 12 ÖLÜ

İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalya genelinde koronavirüsü vaka sayısı da 357'ye yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı.

Virüsün ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki dört çocuğa bulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.

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WUHANLI HEMŞİRELERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Koronavirüsünün ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde sağlık çalışanları gece gündüz aralıksız mesai yapıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

Wuhanlı hemşireler geçen ayın başında hstalarıyla daha çok ilgilenmek için saçlarını kesmişti.

ALMAN ORDUSUNDA VİRÜS PANİĞİ

Alman Bild gazetesi, Alman ordusunda da koronavirüsü paniği yaşandığını duyurdu. Almanya'nın Göppingen kentinde bir kişi Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 47 yaşındaki bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kişiye virüsün bir asker aracılığıyla bulaştığı iddia ediliyor. Asker virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bir askerin koronavirüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üsün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.

VİRÜS YENİ BİR KITAYA DA YAYILDI

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide koronavirüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Brezilya Hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide koronavirüsünün saptandığı aktarıldı.

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İLK AŞI TEST EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu koronavirüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.

İnsanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüslerinden biri olan yeni tip koronavirüsü (COVID-19)’un genom dizilimi 3 ay önce keşfedilmişti. Açıklamanın ardından biyoteknoloji şirketinin hisseleri yükselirken, gönderilen aşı kitiinin ABD Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Departmanı araştırmacıları tarafından kademeli olarak test edileceği belirtildi.

Aşı, virüsün yüzeyindeki proteini, insan hücrelerini istila etmesine ve enfekte etmesine izin vermeyecek şekilde hedeflemek için tasarlandığı açıklandı.

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