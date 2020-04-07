Koronavirüs salgınında son durum! Ülke ülke ölü ve vaka sayıları

Çin'in Hubey eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve küresel bir pandemi halini alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı da can kaybı da durmak bilmiyor. Son 24 saat içinde salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 328 kişi daha artarak 69 bin 478'den, 74 bin 806'ya yükseldi. VAKA SAYISI 1 MİLYON 347 BİN OLDU Dünya genelinde bir gün içinde enfekte olanlara ise 73 bin kişi daha eklendi. Küresel ölçekte vaka sayısı ise 1 milyon 347 bine yükseldi. İşte, dünyayı çaresiz bırakan salgında son durum ve korkutan bilanço... İTALYA'DA CAN KAYBI 16 BİN 523'E ÇIKTI AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523’e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187’ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547’ye yükseldiğini aktardı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 341 OLDU İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 341'e ulaştı. Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 273 artışla toplamda 135 bin 32'ye yükseldi. İspanya'da can kayıplarında azalma olduğu açıklandı.



ABD'DE BİR GÜNDE 1151 CAN KAYBI Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 10 bin 876'ya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e yükseldi. FRANSA'DA VAKA SAYISI 100 BİNE DAYANDI Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 911'e yükseldi. Sağlık Bakanı Olivier Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 5 BİN 373'E ÇIKTI İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 934'ten 5 bin 373'e çıktı. Dün 5 binden fazla gerçekleşen vaka sayısındaki artış 3 bin 802'e gerilerken, toplam vaka sayısı da 51 bin 608 oldu. Can kaybı ve vaka sayıları, son 2 gündür üst üste düşüş gösterdi. ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 1810'A YÜKSELDİ Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1810'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 100 bin 123 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya, 100 bin 123 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4´üncü ülke oldu. İRAN'DA ACI BİLANÇO 3 BİN 739 OLDU İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 739'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisi verildi. RUSYA'DA 'REKOR' VAKA ARTIŞI Rusya´da son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 6 bin 343´e çıktı. Rus medyası, vaka sayısındaki artışı rekor olarak duyurdu. Rusya´da koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.