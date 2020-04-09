Koronavirüs salgınında son durum! Ülkelerin vaka ve ölü sayıları yükseliyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte dünya genelinde küresel pandemi nedeniyle 6 bin 419 kişi daha hayatını kaybetti ve yaşamını yitirenlerin sayısı 88 bin 537'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 500 BİNİ AŞTI

Son bir gün içinde enfekte olanların sayısı ise 55 bin kişi artarak 1 milyon 500 bini aştı. İşte dün sabahtan bu yana (Saat: 07.00 itibariyle dünyayı vuran salgında yaşananlar; vaka sayıları ve can kayıpları...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 669'A ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 14 BİN 792'YE ULAŞTI