Koronavirüs salgınında son durum! Virüs yayılmaya devam ediyor, ölü sayısı yükseliyor

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya koronavirüs pandemisi Asya ve Avrupa'dan sonra da şimdi de ABD'yi vuruyor. Dünyada en çok vakanın gözüktüğü ABD'de yaklaşık 530 bin kişide koronavirüs görülürken, ölü sayısı 20 bini aştı.

ABD'yi ise 163 bin vaka ile İspanya, 152 bin vakayla İtalya, 130 bin vakayla Fransa ve 125 bin vakayla Almanya takip ediyor. Türkiye'de ise 52 bin vatandaş koronavirüse yakalanırken, bin 101 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi de iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 59

Avustralya’da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 59’a yükseldi.

Tazmanya, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 1'i kadın 3 kişi Devonport, Adelaide ve Sydney kentlerinde hayatını kaybetti. Yaşanan 3 can kaybıyla Avustralya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 59’a, yaklaşık 350 bin kişiye yapılan testler sonucunda belirlenen vaka sayısı da 6 bin 303’e yükseldi.