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Koronavirüs salgınından etkilenen iPad'e koştu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını iPad'e olan talebi arttırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerine gidemeyen Çinli işçiler, evden çalışabilmek için iPad almaya başladı. Bunun sonucunda iPad'lerin fiyatları deyim yerindeyse uçtu.

Koronavirüs salgınından etkilenen iPad'e koştu!

Koronavirüs salgını yüzünden Çin'de çalışma hayatı durmuş bir vaziyette. Birçok büyük üretici, salgından dolayı fabrikalarını kapattı ve üretime ara verdi. Bazı şirket sahipleri ise evden çalışma yolunu tercih etti. Hal böyle olunca, çalışma hayatını evlerine taşıyan Çinliler birer iPad almak için soluğu teknoloji mağazalarında aldı. Bu da yüksek talebi beraberinde getirdi.

ÇİN'DEKİ SATICILAR İPAD FİYATLARINA ZAM YAPTI

Çin'de iPad satın almak isteyenler iPad'lere olan talebi arttırdı. iPad satın almak için online kanalları tercih edenler ise çok daha farklı bir cevap ile karşı karşıya kaldı. Zira, mağazaların web sitesine girdiklerinde artan talepten dolayı mağazaların iPad fiyatlarında zam yaptığı görüldü. Şuan Çin'de herhangi bir e-ticaret sitesinde satışta olan iPad'lerin fiyatları 100-200 yuan daha yüksek.

iPad Pro

APPLE İPAD TALEBİNİ KARŞILAMAKTA ZORLANABİLİR

iPad'lere olan talep her ne kadar yüksek olsa da Apple'ın yüzünü güldürmüyor. Zira, Apple'ın Çin'deki üretimi Çin'in Chengdu şehrinde fabrikası bulanan Foxconn tarafından gerçekleştiriliyor. Fabrika koronavirüs nedeniyle yüzde 30'luk kapasite ile çalışıyor. Yani çok yakın bir zamanda Apple Çin'deki talebi karşılayamayabilir. Hatta iddialara göre bu durum hem diğer ülkelerde hem de Çin'de iPad fiyatlarının artmasına, iPad'lerin karaborsaya düşmesine dahi neden olabilir.

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