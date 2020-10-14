Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru?

Mathieu Bourgarel, zaman zaman Zimbabve'deki kutsal mağaraları ziyaret edebilmek için köylerin ileri gelenlerinden izin alıyor, yanında ruhları memnun edebilmek için hediyeler getiriyor.

Maske takıyor, önlük ile üç kat eldiven giyiyor, karanlığa dalıyor, halat merdivenlerden aşağı iniyor ve mağaranın dar odalarında ilerliyor.

Yarasaların kokusu her yere sinmiş, vücut dışkıları mağaranın tabanına kat kat yayılmış durumda. Bu, yeni yağmış bir karda, ağır ağır ilerlemek gibi.

Ara sıra, bir yarasa uykusundan uyanır gibi oluyor, uçmaya hazırlanır gibi kanatlarını açıyor.

Zimbabve'nin bu kesiminde insanlar yarasaları "kanatlı ejderha", "uçan fare"ya da kısaca "kötü olan" şeklinde adlandırıyor.

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi, uçabilen memeliler yanlış anlaşılıyor. Oysa bu hayvanlar, vahşi yaşam ekoloğu Bourgarel için, güzel ve inanılmaz varlıklar:

"Çok etkileyiciler" diyen Bourgarel devam ediyor: "İnsanlar bilmedikleri şeyden korkuyorlar."

Bourgarel, Fransız araştırma enstitüsü CIRAD için virüsleri inceliyor. Zimbabve Üniversitesi'nden meslektaşlarıyla birlikte, örnek toplamak için yarasaların olduğu mağaraları ziyaret ediyor.