Koronavirüs salgınını atlatmaya çalışan İtalya'da 2. aşama tartışmaları: 'Başbakan bir kararnameyle kiminle görüşeceğimize karışamaz'

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtalya'da kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi planının detayları, bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili tartışmalara neden oldu.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından geçen Pazar akşamı imzalanan başbakanlık kararnamesiyle, 4 Mayıs'tan itibaren bazı tedbirlerin kademeli olarak hafifletilmesi ve sağlık krizinde "2. aşamaya" geçilmesi öngörülüyor.

Başbakanlık kararnamesinde yer alan ve bireylerin hareket özgürlüğünün kapsamını belirleyen düzenleme, Pazar akşamından bu yana ülkenin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirler kapsamında halen vatandaşların yalnızca iş, sağlık ya da temel ihtiyaçlar için evden çıkmalarına izin veriliyor. Yeni kararnameyle ise 4 Mayıs'tan itibaren bu gerekçelere ek olarak "akraba ziyareti" izni de getiriliyor.

Ancak bu madde bazı kesimlerce, bireyler arasındaki ilişkilerin hiyerarşisini belirleme girişimi olarak yorumlandı ve hak ihlali tartışması başlattı.