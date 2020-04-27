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Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren koronavirüse ilişkin ABD ile Çin arasında "salgını sen bulaştırdın" kavgası sürüyor. Pekin yönetimi, Amerikan ordusu mensubu ve bisikletçi Maatje Benassi’yi Vuhan’a koronavirüsü getirmekle suçladı. Amerikalı Maatje Benassi’nin suçlamalar nedeniyle hayatı alt üst olurken, Benassi " Hayatim tehlike altına" dedi.

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin'de etkisini azaltmayı sürdürürken, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri salgından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları’na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Vuhan’a taşıyan kişi olarak ilan edildi. ABD medyasından CNN'in haberine göre,Benassi'nin salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini açıkladı.

KORONAVİRÜS SALGININI BAŞLATMAKLA SUÇLANIYOR

Amerikan ordusuna bağlı çalışan ve aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi’nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğu belirtildi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

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'HERHANGİ BİR HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİM'

Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti. Benassi, bu iddiaların tek dayanağının kasım ayında Vuhan’daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Benassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediği de belirtildi.

Kaynak: AA

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ABD koronavirüs Maatje Benassi

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