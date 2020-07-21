Koronavirüs salgınının çaresi haftada bir tükürük testi olabilir mi?

Koronavirüs öncesi hayata geri dönmenin bir yolu yolabilir mi? Sosyal mesafe, maske ve Covid-19 korkusunun bulunmadığı bir dünya…

Tabii ki bütün kısıtlamaların amacı salgının hızını yavaşlatmak.

Ama esas ihtiyacımız olan şey ise etrafımızda virüs taşıyan kişileri hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edebilmek.

İlk sorun, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerden yalnızca dörtte birinin test yapıldığı gün belirti göstermesi. Belirti göstermeyen insanlar farkında olmadan virüsü bulaştırabiliyorlar.

İkinci sorun da testin kendisi. Günümüzdeki standart, genze ve burunun iç taraflarına birer çubuk sürülerek örnek alınması.

Belki ben biraz hassasımdır ama ağzımdan ve burnumdan uzun çubuklar sokulması fikri beni rahatsız ediyor.

Birkaç saniye sürse de her hafta yaptırmak istemezdim.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarının bu şekilde her hafta test yaptırması planlanıyor.

Üçüncü sorun da zaman. Örneğin laboratuvara gönderilmesi ve birkaç saat incelenmesi gerekiyor. İngiltere'de arabasıyla test yaptırmaya giden her 10 kişiden 9'u test sonuçlarını 24 saat içinde alıyor ama hâlâ testin hemen ardından sonucu görebilecek bir sistem yok.