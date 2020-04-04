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Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur?

04.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Koroanvirüs, Çin dışında ilk kez görüldüğü 13 Ocak'tan bu yana dünya genelinde hızla yayıldı. Şu ana kadar 180'den fazla ülkede görüldü. BBC'den Owen Amos, gerek aldıkları önlemler gerekse de coğrafi konumlarına göre virüsün en son ulaşacağı ülkeleri inceledi.

Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur?

12 Ocak'ta, 3 aydan kısa bir süre önce, koronavirüs sadece Çin'deydi. 13 Ocak'ta küresel bir sorun haline geldi. Çin'den sonra ilk olarak Tayland'da görülen virüs, hemen ardından Japonya, Güney Kore ve ABD'ye sıçradı.

Daha sonra ise tüm dünyaya hızla yayıldı. 3 Nisan itibarıyla 1 milyondan fazla insanda koronavirüs tespit edildi. Ancak hala virüsten etkilenmediğini duyuran ülkeler var.

BBC'den Owen Amos, bu ülkeler arasında en fazla önlemi alan ve coğrafi olarak virüsün sıçramasının da zor olduğu ülkeleri inceledi.

Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 bağımsız ülke var. Bugüne kadar 18 ülke, koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu:

Güney Sudan, Komoros Adaları, Kiribati, Kuzey Kore, Lesotho, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Samoa, Sao Tome ve Principe, Solomon Adaları, Tacikistan, Tonga, Türkmenistan, Tuvalu, Vanuatu ve Yemen.

Uzmanlar, bu ülkelerden bazılarında resmen duyurulmamış vakalar olduğunu düşünüyor. Örneğin Kuzey Kore ya da yıllardır savaşın sürdüğü Yemen.

Ancak Büyük Okyanus'taki küçük ada ülkelerinde virüsün henüz görülmemiş olması gerçekten mümkün. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu ülkelerden 7'si zaten dünyanın en az yabancı ziyaretçi ağırlayan ülkeleri. Hem de anakaraya uzak mesafedeki bu ada ülkeleri zaten coğrafi tecrit altında.

Dünyanın alan olarak Monaco'dan sonra en küçük, nüfus olarak da Tuvalu'dan sonra en küçük ülkesi olan Nauru, henüz hiç vaka görülmese de, olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Her yıl ortalama 160 turistin geldiği 13 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesinde tek bir hastane var, solunum cihazı yok ve sağlık çalışanlarının sayısı çok az.

Ülkenin lideri Lionel Aingimea, BBC'ye, yurt dışından gelen uçuşların büyük oranda durdurulduğunu, her gelenin istisnasız 14 gün karantinaya alındığını anlattı.

Kiribati, Tonga, Vanuatu ve diğer ada ülkeleri de Nauru'nun ardından olağanüstü hal ilan etti.

Sağlık sistemleri gelişmemiş olan bu ülkelerde çok sayıda diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası var. Durumu ciddi olan hastalar normal zamanlarda diğer ülkelere gönderiliyor. Ancak sınırların çoğunlukla kapandığı salgın döneminde bunu yapmak da çok zor olacak.

Bu sebeple virüsün adalara hiçbir şekilde bulaşmaması için ciddi önlemler alınıyor.

Koronavirüs

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