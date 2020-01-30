Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için hangi önlemler alınıyor?

Vuhan'da rekor bir süre içinde iki yeni hastane inşa ediliyor. Kente sağlık hizmetleri için yüzlerce asker gönderildi.

Çinli yetkililerin tahminine göre, salgın sonucu bu yıl ülkenin milli geliri yüzde bir azalabilir.

Virüsün görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yüzlerde yabancının tahliye edilmesi için planlar hazırlanıyor. Bazı ülkeler ise vatandaşlarını Vuhan'dan tahliye etmeye başlamış durumda.

Ölümcül koranavirüs Çin'de yayılırken, birçok ülke salgını kontrol altına almak ve tehlikeli bölgelerdeki vatandaşlarını tahliye etmek için zamana karşı yarışıyor.

Ancak salgın Çin dışında da yayıldı. Diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı 100'ü aştı. Şu ana kadar koronavirusün Çin dışında da ölüme yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası toplumun önünde bir zorlu bir ikilem var: Ülkeler, ölümcül virüsün yayılmasını önlerken, Hubei'deki vatandaşlarını nasıl kurtaracak?

Bazı ülkelerin koronavirus salgınının yayılmasını durdurmak için aldıkları önlemleri derledik?

Avustralya

Avustralya, Çin'den dönen 600 vatandaşını iki hafta boyunca ana karadan yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki Christmas Adası'nda karantinaya almayı planladığını açıkladı. Bu, koronavirüsün ortaya çıkması sonrası gündeme gelen en sert önlemlerden biri.

Avustralya'nın 2003'ten beri sığınmacıları alıkoyduğu başlıca yerler arasında Christmas Adası da var.

Birleşmiş Milletler de Avustralya'yı sığımacılara yönelik tavrı nedeniyle eleştirmişti.

Olimpiyat elemeleri için Avustralya'ya giden Çin Kadın Milli Futbol Takımı da Brisbane kentindeki bir otelde karantinada tutuluyor.

Yetkililer, kararın tedbir amaçlı alındığını ve hiçbir oyuncuda virüs belirtisine rastlanmadığını açıkladı.