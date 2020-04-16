Koronavirüs salgınıyla hangi şirketler yükselişe geçiyor?

ABD'de Amazon, Walmart ve Costco gibi perakende şirketleri eve siparişte en çok başvurulan kurumlar olduğu için bu dönemin kazananlarının olması bekleniyor.

Başka hangi şirketlerin ve sektörlerin salgın ile beraber yükselişe geçmesinin beklendiğini derledik.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre serveti 138 milyar dolara çıkan Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olarak yerini iyice sağlamlaştırdı.

Böylece Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos'un servetine 24 milyar dolar daha eklendi.

Ancak koronavirüs salgını her sektörü olumsuz bir şekilde etkilemedi. Salgınla birlikte kimi şirketlerin yükselişe geçtiği görüldü.

Bu kurtarma paketlerine rağmen dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan bile daha büyük bir ekonomik krize girmesi bekleniyor.

Çoğu hükümet işsizlik ile başa çıkabilmek ve iflasların önüne geçebilmek için büyük miktarda kurtarma paketleri açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında çoğu şirket finansal olarak çok zor bir döneme girdi.

Genel olarak e-ticaretin yükselişe geçmesini bekleyen Amerikan bankası JPMorgan konuyla ilgili yazdığı raporunda, Amazon'un en kazançlı şirket olmakla kalmayıp böylesi bir dönem için en iyi operasyon olanaklarına sahip ve en iyi konumlanmış şirket olduğunu belirtti.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS analistleri de Amazon'un yanı sıra Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba ile teknoloji şirketleri Netflix, Alphabet ve Facebook'un yükselişe geçmesini bekliyor.

Hisse senedi piyasası uzmanları, eve yemek siparişi vermek için kullanılan Ocado, Just Eat Takeaway, Domino's Pizza Group gibi şirketlerin de uzun vadede yatırımcılar ve kullanıcılar tarafından tercih edileceğini aktarıyor.

Londra merkezli evlere yemek teslimatı şirketi olan Deliveroo'nun da hizmet verdiği ülkelerde kullanımının yükseldiği belirtildi.

Temizlik şirketleri

Koronavirüs salgınıyla mücadelede uzmanlara göre en önemli önlem hijyen.

Özellikle ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, yüzeylere, eşyalara, alışverişte alınan ürünlere temasa dair de uyarılarda bulunuyor.