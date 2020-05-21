Koronavirüs Samsung Galaxy Note 20'yi de vurdu!

Koronavirüs salgını birçok sektörü etkiledi. Bu sektörlerin arasında yer alan akıllı telefon sektörü ise en çok yarayı alanlardan. Özellikle Android akıllı telefon üreticilerinin yeni cihaz tanıtma üssü olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) koronavirüs yüzünden iptal edilince üreticiler planlarını komple değişti. Firmalar kongrede tanıtacakları telefonları, internetten yaptıkları yayınlarla tanıtmaya başladı ve bu yayınlarda da oldukça başarılı oldular. Samsung ise bu süreçte yeni bir etkinlik düzenlemediği için planlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak salgın tehlikesi, artık tanıtılmasına az bir süre kalan Samsung Galaxy Note 20'yi ve onun tanıtılacağı etkinliği tehdit etmeye başladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 KORONAVİRÜSTEN ETKİLENECEK

Güney Kore'den gelen raporlar, Samsung'un şansının bu kez yaver gitmeyeceğini gösteriyor. Zira, raporlara göre Samsung bu kez etkinliğini fiziksel olarak değil, internet üzerinden, çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Yani Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliği diğer üreticilerin yaptığı gibi sanal ortamda düzenlenecek.