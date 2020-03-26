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Koronavirüs sanatı da etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam ederken, sanat dünyasında da yansımaları görülmeye başlandı. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki genç fotoğrafçı Fulya Tezer de gaz maskesi ve eldivenlerle çektiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Fotoğrafçılık mezunu fotoğraf sanatçısı Tezer, “Fotoğrafçıların topluma karşı görevi, olayları kendi dilimizle yani görsellikle ve fotoğrafın içindeki ögelerle farkındalık oluşturarak anlatmaktır. Biz bu önlemleri fotoğrafla da anlatalım eğer anlatmazsak yakında çekeceğimiz fotoğraflar böyle maskeli, eldivenli ve üzgün yüzlü çiftlerle olacak" dedi.

Portre çalışmalarında üzgün yüzler, gaz maskesi ve eldiven ile korona virüsün yansımalarını anlatmaya çalışan Fulya Tezer, “Aslında fotoğraf hayatın her alanında ve koşulunda var. Fotoğrafa hiçbir durum engel olamaz. Aksine toplumsal olaylar fotoğrafı daha çok yaşatır, güç verir. Korona virüs ile evlerden çıkamasak da her türlü önlemi alarak yarım saatliğine dışarı çıkarak bu farkındalığı sağlayıp geleceğe bu günleri bırakmak istedik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs gaz maskesi fotoğraf

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