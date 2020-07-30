Koronavirüs sayıları tüm dünyada artıyor

Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. Dünyadan bir derleme.Koronavirüs krizi yedinci ayını geride bırakırken, dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıt altına alınan yeni tür koronavirüs vaka sayılarının arttığı gözleniyor. Perşembe günü itibarıyla dünya genelinde kaydedilen toplam koronavirüs vaka sayısı, 17 milyonu aşmış durumda. Salgın patlak verdiğinden bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 667 bin 218.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika listenin ilk beş sırasında yer alıyor. Can kaybı verilerine göre ise ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika ve İtalya listenin en üst sıralarında.

Türkiye vaka sayısı bakımından dünya genelinde 17'nci, can kaybı bakımından ise 5 bin 659 ölüm ile 21'inci sırada.

Yüzde 40'a yakını ABD'de

Pandemiden en çok etkilenen ülke olan ABD'de ise virüs ivme kazanarak yayılmaya devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 150 bini aşmış durumda. Dünyada kaydedilen korona vakalarının yüzde 40'a yakını ABD'de kayıt altına alınmış bulunuyor. Bu oran, yaklaşık 4 milyon 426 bin kişiye tekabül ediyor. Son 24 saatte 68 bin yeni vaka kayıt altına alındı.