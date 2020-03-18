Koronavirüs sebebiyle ertelenen filmler

Ülkemiz de başta olmak üzere dünya çapında pek çok sektörü etkileyen koronavirüs, sinema sektörünü de ağır yaraladı. Sette olan projelerden bir bir durdurma haberleri gelirken, sinema salonlarının da kapatılmasıyla milyon dolarlık film projeleri ileri tarihlere ertelenmeye başladı.

Yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok’tan dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli 9’a, korku sevenlerin merakla beklediği Sessiz Bir Yer 2’den Ezel Akay’ın yıllar sonra yönetmen koltuğuna oturduğu 9 Kere Leyla gibi filmler belirsiz tarihlere ertelendi. Hem filmlerin zarar etmemesi, hem de filmleri merak edenlerin, merak pahasına salgına kurban gitmemeleri için şirketler filmlerini vizyondan çekiyor.

İşte vizyon tarihleri ertelenen veya ileri bir tarihe alınan filmler...



