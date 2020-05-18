Koronavirüs: Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır, şartları neler?

Seyahat kısıtlamasının sürdüğü 15 şehre giriş/çıkış yapabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayarak, kaymakamlıklardaki başvuru inceleme kurulları onayıyla "seyahat izin belgesi" almak gerekiyor.

Seyahat izin belgesi alabilmek için tedavi gereği doktor kararıyla sevk edilmek, birinci derece yakını vefat etmiş olmak, askeri hizmetini tamamladığı şehirden ayrılmak veya son on beş gün içerisinde geldiği şehirde kalacak yeri bulunmamak gibi şartlar aranıyor.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı, 12 Mayıs itibarıyla Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde sona erdi.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak için ise hala seyahat yasağı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu illerde uygulanan seyahat yasağı uygulamasının 19 Mayıs Salı gününe dek uzatıldığını açıkladı.