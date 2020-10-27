Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs semptomlarının mevsimsel değişikliğine dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, koronavirüste ilk başta ateş, öksürük, halsizlik, solunum yolu bulgularının daha çok ön planda olduğunu belirterek, "Daha sonra mevsim değişip yaz dönemi ile beraber yine ateş olan olgular da oldu olmayanlar da oldu. Daha sonrasında mide, bağırsak gastroenteroloji bulgular daha çok eklenmeye başladı. Tat alma, koku alma bozukluğu, ishal gibi bulgularla vatandaşların daha çok koronavirüs hastası olarak başvurduklarına şahit olduk. Şimdi baktığımızda mevsimin soğuması kış ile beraber insanlarda tekrar solunum sıkışıklığı, ateş, öksürük görülmeye başladı. Son dönemde öksürük daha da dikkatli olunması gereken bir bulgu. Vatandaşlarımız daha önce kendisinde olmadığını düşündükleri bulgular varsa, 'ben hiç daha önce bu kadar hasta olmamıştım, bu kadar eklem ağrım yoktu, bu kadar öksürüğüm yoktu' gibi şikayetleri varsa, çevresinde de benzer şikayetleri olan ve aynı zamanda şüpheli temas ya da yakın temas öyküleri varsa doktora başvurmaları gerekir" diye konuştu.

'ERKEKLER DAHA ÇOK HAYATINI KAYBEDİYOR' Prof. Dr. İlhan, şu anda koronavirüs vakalarının en çok 24 - 49 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkat çekerek, bu grubun içerisinde de erkeklerin daha fazla olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlhan, "Çünkü erkekler daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşıyorlar. İlerleyen yaşlara baktığımızda kadın ya da erkeklerde özellikle 65 yaş üzerinde görülme sıklığı birbirine çok benziyor; ama vefat edenler daha çok erkeklerden çıkıyor. Çünkü erkekler genel olarak da sağlık sorununa daha az dirençliler, daha çok hayatlarını kaybediyorlar. Bu nedenle koronavirüs de diğer hastalıklarda olduğu gibi erkeklerin daha çok hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Daha genç yaşlarda da vefatların olduğunu, hastaların olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak özellikle 24 yaş altındaki vefatların yüzde 95'ten fazlasında daha önceden kronik risk faktörü söz konusu. Kanser gibi, böbrek yetmezliği gibi akciğerdeki tıkayıcı hastalıklar gibi. Aslında süreç baştan beri aynı, gençler daha çok dışarıda buluyorlar, daha çok koronavirüsü taşıyorlar, büyükler daha çok etkileniyorlar ve haliyle daha çok vefat ediyorlar" ifadelerini kullandı.