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Koronavirüs: Shell 9 bin kişiyi işten çıkarabilir

30.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının yarattığı kriz nedeniyle ciddi zarara uğrayan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi, yeniden yapılandırmaya gidiyor. Şirket, tarihindeki en büyük yeniden yapılandırma kararı çerçevesinde 7 ile 9 bin çalışanın işine son vermeyi planladığını duyurdu.

Koronavirüs: Shell 9 bin kişiyi işten çıkarabilir

Koronavirüs salgının yarattığı kriz nedeniyle ciddi zarara uğrayan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi Shell, yeniden yapılandırmaya gidiyor. Şirket, tarihindeki en büyük yeniden yapılandırma kararı çerçevesinde 7 ila 9 bin çalışanın işine son vermeyi planladığını duyurdu.

Dünya genelindeki 70 ülkede, 83 bin kişiyi istihdam eden petrol şirketinde, işten çıkarmalar 2022 yılı sonuna kadar devam edecek. Şirket, hangi ülkelerdeki çalışanların işten çıkarılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Şirket bünyesindeki bin 500 çalışan, gönüllü kıdem tazminatı programından yararlanmak için başvuruda bulundu. Bunların dışında işten çıkarılacak olanlar ise, Shell yönetimi tarafından belirlenecek.

Yeniden yapılanma ile Shell, yıllık 1,7 ile 2,1 milyar euroluk tasarruf sağlayacak.

Shell CEO'su Ben van Beurden, Temmuz ayı sonunda yarı yıl rakamalarını açıkladığı toplantıda, koronavirüs krizinin etkileri nedeniyle yeniden yapılandırmaya gidileceğini açıklamıştı.

Van Beurden, bu kapsamda büyük olasılıkla çalışan sayısının önemli ölçüde azaltılacağını vurgulamıştı.

2020'nin ilk yarısında 18,1 milyar dolar zarar etti

Shell, koronavirüs salgının da etkisiyle talebin azalması ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, 2020'nin ilk 6 ayında 18,1 milyar dolar zarar bildirdi. İngiltere-Hollanda grubu, Shell'in beklenen zarar olasılığına karşı, 16,8 milyar dolar mahsup etmek zorunda kalmıştı.

Shell, önümüzdeki 10 yıl içinde, petrol ve gaz üretimini yüzde 40 azaltmayı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını on kat arttırmayı hedefliyor.

Hollanda'daki merkezlerinde 10 bin kişiyi istihdam eden Shell'in, Türkiye'de de yaklaşık 700 çalışanı bulunuyor. Şirket, Türkiye'de 15 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

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