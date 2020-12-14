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Koronavirüs: Sicilya'da pandemide evlilikler azaldı, evlenecek çiftlere 3 bin euro'ya kadar ikramiye verilecek

14.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: Sicilya'da pandemide evlilikler azaldı, evlenecek çiftlere 3 bin euro'ya kadar ikramiye verilecek

İtalya'nın Sicilya adası, koronavirüs pandemisi döneminde evliliklerin azalması üzerine teşvik amacıyla bölgede evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verme kararı aldı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'nın Sicilya adasında, koronavirüs salgını döneminde evliliklerin azalması üzerine teşvik amacıyla bölgede evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verilecek.

Sicilya Bölge Yönetimi, "evlilik ikramiyesi" projesiyle hem evlenmek isteyen çiftlere hem de düğün sektörüne destek sağlamayı amaçlıyor.

Toplamda 3,5 milyon euro fon ayrılan projenin Temmuz 2021'e kadar Sicilya'da yapılan nikah ve medeni birliktelik törenlerini kapsaması planlanıyor.

Sicilya Bölge Yönetimi'nin Aile İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre İtalya genelinde koronavirüs pandemisi döneminde yaklaşık 70 bin düğün iptal edildi.

Aile İşleri Dairesi Başkanı Antonio Scavone, evlilik ikramiyesi projesi ile "Covid-19 krizinin etkilerini hafifletmeyi" amaçladıklarını söyledi.

Scavone, "Amaç hem sektördeki işletmelere hem de evlenecek çiftlere somut ve hızlı bir teşvik sağlamak" dedi.

Kriterler netleşmedi

Bölge yönetimi tarafından onaylanan projenin uygulama aşamasındaki kriterler ise henüz belirlenmedi.

Sicilya Bölge Yönetimi'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, evlilik ikramiyesinin Sicilya'da yapılan medeni ya da dini nikahlar ve medeni birliktelik törenleri için geçerli olacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe, bölge yönetimine, ikramiyenin yalnızca Sicilya'da ikamet edenlere mi verileceği, bu bölgede evlenmeyi seçen yabancılar için de geçerli olup olmayacağını sordu.

Bölge yönetimi bu hususların ayrıca bir yönerge ile belirlenmesinin planlandığını belirtti.

Sicilya bölgesi 3,5 milyon euroluk fonla, düğün sektöründe faaliyet gösteren firmaların 40-50 milyon euro ciro elde etmesine katkı sağlanacağını hesaplıyor.

Evlilik ikramiyesi sayesinde bu sektördeki istihdamın da yeniden canlandırılması öngörülüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=eXu5nqFf\_IU

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