Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor!

Dünyanın ve Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Melike Yavuz, sigara kullananlar bireylerde hastalığın daha ağır seyrettiğini söyledi. Yavuz, “Sigara için güvenli bir düzey yoktur” dedi.

Henüz aşısı bulunmayan ve dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü, en çok kronik hastalıkları bulunan kişileri etkiliyor. Çin’deki salgın sırasında yürütülen bilimsel çalışmalar, insana virüsün nasıl geçtiğini henüz açıklanamazken, çalışmalar virüsün bir noktada mutasyon geçirdiği ve insandan insana bulaşacak bir zincir olduğunu ortaya koyuyor. Hayvanlardaki corona virüslerin nadiren insanları infekte ettiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz, risk gruplarından doğru bilenen yanlışlara kadar birçok konuda uyarılarda bulundu.

GENÇ VE AKTİF BİREYLER TAŞIYICI KONUMUNDA

Dr. Melike Yavuz, corona virüslerin hem insanlarda hem de hayvanlarda yaygın olan bir virüs olduğunu ve yeni coronavirüsün ise asıl konakçısı olan yarasalardan bir ara konakçı aracılığıyla insana geçtiğini belirterek şunları söyledi; “Corona virüsler, develer, sığırlar, kediler ve yarasalar dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın olan büyük virüs ailesidir. Bu virüslerin bazıları insanlarda soğuk algınlığı olarak adlandırdığımız hastalığa neden olmaktadır. Soğuk algınlığını hepimiz hayatımızın bir döneminde yaşamışızdır. Basit üst solunum yolu belirtileri ile tedavi gerekmeden kısa sürede iyileşir. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni corona virüsün yaptığı hastalığın adı ise COVİD-19’dur. Hastalık çok hafif olgulardan çok ağır ve ölümcül olgulara kadar değişen geniş bir spektrumda seyretmektedir. 60 yaş üzerinde daha ağır seyreden hastalık yaş ilerledikçe daha da ağırlaşmaktadır. Kalp, tansiyon, şeker ve akciğer hastalığı olanlar ise hastalık açısından riskli gruptadır. Bu tür kronik durumu olanların ve yaşı ileri bireylerin daha dikkatli olmaları gerekir. Ancak riskli grupları korumak için genç ve aktif bireylere daha fazla sorumluluk düşmektedir. Çünkü kendileri hastalığı hafif belirtilerle atlatırken riskli bireylere bulaştırma riski taşırlar.”