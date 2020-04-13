Koronavirüs sigara içenleri neden daha çok etkiliyor?

Sigara içen kişilerin Covid-19 alma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren kanıtlar artmaktadır. Öte yandan sigara içenlerin genel olarak akciğer ve göğüs enfeksiyonu alma riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ayrıca sigarayı ağıza götürmek için sürekli yüzle ellerin temas halinde olması da kişiyi koronavirüse karşı savunmasız kılıyor. Bir başka konu da, e-sigara, pipo, nargile gibi tütün ürünlerini ortak kullanmak da koronavirüsün yayılma riskini artırıyor.
Akciğerler doğal olarak mukus üretir, ancak sigara içen insanlarda akciğerlerden temizlenmesi zor olan daha fazla ve daha kalın mukus vardır. Bu mukus akciğerleri tıkar ve enfekte olmaya meyilli kılar. Sigara içmek bağışıklık sistemini de etkiler ve enfeksiyonla savaşmayı zorlaştırır.
Ayrıca, kardiyovasküler hastalık ve kanser gibi diğer hastalıkları olan kişilerin Covid-19'un ciddi komplikasyonlarına maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğuna dair kanıtlar vardır. Sigara içmek tüm bu hastalıklara ilişkin riski de artırır.
Daha önce sigara içen kişilerin hiç sigara içmemiş olanlara kıyasla koronavirüs alma riskinin daha yüksek olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Ancak şu andan itibaren sigarayı bırakmanız, hala içiyor olmanıza oranla elbette sizi avantajlı kılacaktır. Yani hala içiyorsanız sigarayı bırakmanız için geç değil, aksine tam zamanı diyebiliriz. Sigarayı bıraktığınızda akciğerleriniz nispeten hızlı iyileşir. Sigarayı bıraktıktan sonraki birkaç ay içinde akciğerleriniz çok daha sağlıklı bir hale gelecektir. Bu da Covid-19’un yanı sıra bronşit ve zatürre gibi akciğer enfeksiyonu risklerini de azaltacaktır.
Sigarayı bırakmanız sizi hem Covid-19’dan, hem de saymakla bitmeyecek yüzlerce riskten koruyacaktır. Eğer sigarayı bırakmak istiyor fakat desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, biorezonans metodundan yararlanabilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucu bu metodla sigarayı bırakma açısından tek seansta başarı oranı yüzde 90’larda olduğu bilinmektedir.
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