Koronavirüs sigara içenleri neden daha çok etkiliyor?

Sigara içen kişilerin Covid-19 alma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren kanıtlar artmaktadır. Öte yandan sigara içenlerin genel olarak akciğer ve göğüs enfeksiyonu alma riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ayrıca sigarayı ağıza götürmek için sürekli yüzle ellerin temas halinde olması da kişiyi koronavirüse karşı savunmasız kılıyor. Bir başka konu da, e-sigara, pipo, nargile gibi tütün ürünlerini ortak kullanmak da koronavirüsün yayılma riskini artırıyor.

SİGARA İÇENLERİN AKCİĞERİNDEKİ MUKUS DAHA KALIN VE ENFEKTE OLMAYA MEYİLLİ

Akciğerler doğal olarak mukus üretir, ancak sigara içen insanlarda akciğerlerden temizlenmesi zor olan daha fazla ve daha kalın mukus vardır. Bu mukus akciğerleri tıkar ve enfekte olmaya meyilli kılar. Sigara içmek bağışıklık sistemini de etkiler ve enfeksiyonla savaşmayı zorlaştırır.

DİĞER HASTALIK RİSKLERİ DE ARTIYOR

Ayrıca, kardiyovasküler hastalık ve kanser gibi diğer hastalıkları olan kişilerin Covid-19'un ciddi komplikasyonlarına maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğuna dair kanıtlar vardır. Sigara içmek tüm bu hastalıklara ilişkin riski de artırır.