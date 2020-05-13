Koronavirüs: Sığınmacıların güzergahı boşaldı

Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçişler azalırken, Türkiye'den geçen iki kişinin testi pozitif çıktı.Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlerin sayısının azaldığını ve Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 85 oranında düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Geçen Nisan ayında Akdeniz ve Ege güzergahı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmeye çalışan 900 kişi tespit edildiği bilgisi verildi. Bu sayının, 2009 yılından bu yana tutulan istatistiklerdeki en düşük oran olduğu belirtildi.

Frontex tarafından Salı günü Varşova'dan yapılan açıklamada, bunun koronavirüs pandemisinin bir sonucu olduğu ifade edildi. Ancak yine pandemi nedeniyle sınır yetkililerinin Frontex'e verdiği bilgilerin de geciktiği kaydedildi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde yüzde 90 düşüş

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçiş yapanların sayısında da düşüş kaydedildi. Nisan ayında 40 vaka tespit edilirken, bunun Mart ayına göre yüzde 90 düşüş anlamına geldiği belirtildi.