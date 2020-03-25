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Koronavirüs sindirim yoluyla bulaşmıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten korunmak için market alışverişi sonrasında, ev ve gıda temizliği esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Koronavirüs sindirim yoluyla bulaşmıyor

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, bazı vatandaşların eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşadığını belirterek, "Bu virüs dışkıda bulunmakla birlikte su ve sindirim sistemimizden bulaşmamaktadır. Ancak size damacana ya da pet şişeyi veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini kontamine etmişse sizin de eliniz kirleneceği için ağız, burun ya da gözünüze dokunursanız virüs bulaşabilir. Ürünleri dezenfekanla silmek bulaşmayı önleyebilir" dedi.

ÇİĞ ÜRÜNLER TÜKETİLMEDEN ÖNCE BOL SUDA YIKANMALI

Alışveriş sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Ceylan, market çalışanlarının enfekte olmaları halinde hem alışveriş poşetini hem de içindeki ürünleri kontamine edeceğini belirtti.

Çalışanlarda solunum yolu sorunu gözleniyorsa poşetlerin atılmasını öneren Ceylan, "Marketten aldığımız her şeyi dezenfekte etmeye gerek yok. Satan kişide üst veya alt solunum yolu sorunu varsa dezenfektanla paketlerin yüzeylerini silebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ceylan, virüsün çiğ sebze ve meyvelerle gastrointestinal yoldan bulaşmasının söz konusu olmadığının altını çizerek, "Fakat bu gıdalar enfekte bir kişi tarafından kirletilmişse onlara dokunan elimizle ağzımız, burnumuz ve gözümüze dokunduğumuz takdirde virüsü alabiliriz. Bu nedenle, çiğ ürünler tüketilmeden önce bol suda iyi bir şekilde yıkanmalıdır." şeklinde konuştu.

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