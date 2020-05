Koronavirüs: Sinema yazarları karantinada ne izliyor?

Sinema yazarı ve eleştirmen Müge Turan, "O karanlık sinema salonuna girip kendimi o koltuğa bırakmaktan halen aşırı zevk alan biriyim. Film her yerde izlenebilir ama o sinema deneyimini, festivale katılıp bünyem çökene dek film yüklemesi yapmayı çok özledim" diyor.

İstanbul Modern Sinema Programları Danışmanı Müge Turan, her gün farklı türde yapımlar izlediğini anlatıyor.

Diziler ve klasikler

TRT 2'de "Film Önü/Film Arkası" programını Mehmet Açar ile sunan Alin Taşçıyan, işi gereği hep film izlediğini, karantina döneminde ise normalde fırsat bulamadığı dizilere yöneldiğini belirtiyor:

"Karantinanın ilk haftalarında hep merak ettiğim bazı dizileri izledim, zaten o ilk haftaların kaygılarıyla çok da konsantre olamadım başka şeylere, diziler iyi geldi. Handmaid's Tale, The Young Pope, The New Pope ve Unorthodox'u merakla izledim. Westworld ve Black Mirror'a başladım ama beni pek sarmadıkları için sürdüremedim. Onun dışında klasikleri tercih ettim, güvenli liman olarak."

'**Katil Kim?**' filmleri

Yazar Fırat Yücel ise dönemin getirdiği hissiyat ile tuhaf bir biçimde "Katil Kim? filmlerine yöneldiğini söylüyor:

"Robert Altman'ın Gosford Park'ını izledikten sonra, onun gibi tek mekânda geçen, Agatha Christie tarzı filmler izlemeye devam ettim. Çok da uzak değil insanlığın bugünkü haline. Bu filmlerde de hizmet edenler var, hizmet edilenler var, bir de katil var. Emeğini satarak yaşayanlar ve onların emeği üzerinden sermaye biriktirip bir yandan da dünyanın doğal kaynaklarını sömürenler. Bir de, bu adaletsiz düzenin çarklarını döndürme aracı olarak 'hepimiz aynı gemideyiz' retoriği.