Koronavirüs: Singapur ‘temas takip programı’ ile dedektif gibi iz sürerek yayılımı nasıl kontrol altında tutmayı amaçlıyor?

Koronavirüs’ün Çin dışında görüldüğü ilk yerlerden biri olan Singapur’da sağlık görevlileri dedektif gibi iz sürerek, virüsü taşıyan kişilerin temas kurduklarını tespit edip test yapıyor.

Singapur, bu yöntemle yayılımı kontrol altına almayı amaçlıyor.

Singapur’da ilk vaka, Ocak ayı ortasında görüldü. Şubat ayı başına kadar belirlenen 18 vakanın tamamı Çin’den gelenlerde tespit edildi.

Ancak daha sonra hiç ülke dışına çıkmamış kişilerde de görülmeye başlandı. Bunun üzerine Singapur hükümeti, virüsün yayılımını tespit etmek üzere dedektif gibi çalışmaya başladı.

Bu çalışmalar sonucunda, virüsün ülkeye Çin Yeni Yılı nedeniyle Singapur’a gelen 20 kişilik Çinli turist kafilesi tarafından taşındığı tespit edildi.

Virüsün, bu kafilenin alışveriş için gittiği bir dükkanda dokuz kişiye daha bulaştığı ve buradan da yurtdışına çıkmayanlar arasında da yayılmaya başladığı anlaşıldı.

Singapur bu dönemde çok gelişmiş ve kapsamlı bir ‘temas takip programı’ yürürlüğe koydu. Bu program kapsamında, virüsün tespit edildiği kişilerin, temas kurduğu kişilerin peşine tek tek düşüldü, testler yapıldı ve karantinaya alındı.