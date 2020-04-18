HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

Koronavirüs: Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

18.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar, dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle alkol tüketiminin arttığını gösteriyor. Başta WHO olmak üzere uzmanlar alkolün bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği uyarısı yapıyor.

Koronavirüs: Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

Dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamaları tüketim alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yaparken, özellikle alkol tüketiminin de yükseldiğine yönelik işaretler geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alkol tüketiminin arttığı ve bunun da insanların bağışıklık sistemini zayıflattığı uyarısında bulundu. WHO, hükümetlere, sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü dönem boyunca alkol tüketimini azaltmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

Piyasa araştırmaları yapan Nielsen şirketine göre, ABD'de alkol tüketimi yüzde 55 artış kaydetti. İngiltere'de de yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 21'si bu dönemde daha fazla alkol tüketmeye başlattığını söyledi. Aynı araştırmada, katılımcıların yüzde 35'i alkolü azalttıklarını ya da tamamen bıraktıklarını belirtti.

Alkolü bırakma sürecinde yaşadıklarını kitaplaştıran blogger ve yazar Clare Pooley, insanların bu dönemde alkol tüketimlerini artırmalarının arkasında "çok fazla neden" olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Pooley, "Alkol ve aşırı kaygılı olma hali arasında yakın bir ilişki var. Kendimizi uzun bir süre boyunca stres altında olduğumuzda bir kadeh birşey içmeye ihtiyacımız olduğunu düşünecek şekilde eğitiyoruz. Bu dönemde de insanlar otomatik olarak 'Normalde bir kadeh koymam fakat aman canım küresel bir pandeminin ortasındayız' diye düşünebiliyorlar" dedi.

İngiltere'de pub ve barlar kapalı

'Bazı insanların mevcut durumla baş etme biçimi"

Pooley, kendisinin beş yıl önce alkolü bıraktığını ve bu dönemin aslında alkol tüketimini sona erdirmek için iyi bir bahane verebileceğini ifade etti.

Pooley, "Alkol aynı zamanda bağışıklık sistemini de zayıflatıyor ve bu dönemde hem mental hem de fiziksel olarak en iyi formunuzu korumak istemeniz çok doğal" diye konuştu.

Open University kıdemli sağlık bilimleri öğretim görevlisi Claire Rostron da insanların bu dönemde çok ciddi stres altında olduklarını ve alkolün insanların hem kendilerini iyi hissetmesini sağlayan dopamin hormonunun salgılanmasına hem de daha rahat uykuya dalmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Rostron, "Bu, bazı insanların mevcut durumla başa çıkma biçimleri. Uyum sağlamaları gereken bir dönemden geçiyorlar ve bir kadeh şarap ya da bira koymak istiyorlar" dedi.

TUKETIM ALISKANLIKLARI

Koronavirüs tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başladı

Koronavirüs salgını sadece alkol değil, genel olarak tüketim alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.

Danışmanlık şirketi Wazir Advisors'ın yaptığı bir araştırma, Avrupa Birliği ve ABD'de de hazır giyim sektörünün 2020 yılında 300 milyar dolar küçülmesinin beklendiğini gösterdi.

ABD'de yapılan araştırmalar, seyahat harcamalarının azaldığını ancak sağlık harcamaları ile alkol tüketiminin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Alışveriş merkezi, bar ve restoranlar da bu dönemde zarara uğrayan işletmeler arasında yer alıyor.

Ancak perakende sektöründe ve ilaç satın alımlarında da artış kaydediliyor.

Koronavirüs

PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıProf. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı

31 ile giriş çıkış kısıtlamaları 15 gün daha uzadı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın son görüntüsü derinden sarstı

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın son görüntüsü derinden sarstı

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plazma tedavisinde umutlandıran gelişme: Pozitif sonuçlar elde ettik

Plazma tedavisinde umutlandıran gelişme!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması

İşte cep telefonlarını koronavirüse karşı korumanın yolu

İşte cep telefonlarını koronavirüse karşı korumanın yolu

Uzman doktor Ender Saraç'tan önemli açıklamalar

Uzman doktor Ender Saraç'tan önemli açıklamalar

Antidepresan koronavirüse kalkan oluyor

Antidepresan tedavisi görenler salgın sürecinde daha şanslı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.