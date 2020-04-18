Koronavirüs: Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

Dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamaları tüketim alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yaparken, özellikle alkol tüketiminin de yükseldiğine yönelik işaretler geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alkol tüketiminin arttığı ve bunun da insanların bağışıklık sistemini zayıflattığı uyarısında bulundu. WHO, hükümetlere, sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü dönem boyunca alkol tüketimini azaltmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

Piyasa araştırmaları yapan Nielsen şirketine göre, ABD'de alkol tüketimi yüzde 55 artış kaydetti. İngiltere'de de yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 21'si bu dönemde daha fazla alkol tüketmeye başlattığını söyledi. Aynı araştırmada, katılımcıların yüzde 35'i alkolü azalttıklarını ya da tamamen bıraktıklarını belirtti.

Alkolü bırakma sürecinde yaşadıklarını kitaplaştıran blogger ve yazar Clare Pooley, insanların bu dönemde alkol tüketimlerini artırmalarının arkasında "çok fazla neden" olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Pooley, "Alkol ve aşırı kaygılı olma hali arasında yakın bir ilişki var. Kendimizi uzun bir süre boyunca stres altında olduğumuzda bir kadeh birşey içmeye ihtiyacımız olduğunu düşünecek şekilde eğitiyoruz. Bu dönemde de insanlar otomatik olarak 'Normalde bir kadeh koymam fakat aman canım küresel bir pandeminin ortasındayız' diye düşünebiliyorlar" dedi.