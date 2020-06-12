Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Çin’de uzmanların araştırması sonucu geliştirilen Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

AŞININ ADI "BBIBP-CorV"

Bilim insanları aşıya "BBIBP-CorV" adını verdiler. Aşı adayı hayvanlar üzerinde kullanıldı ve maymun deneyleri olumlu sonuç verdi.

Umut yaratan aşı çalışmasında antikor oluşumun sağlandığı ve zararlı herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı ifade ediliyor.

Aşı adayı BBIBP-CorV, maymunlar, fareler, Gine domuzları ve tavşanların vücudunda yüksek miktarda anitikor üretilmesini sağladı.

Vücudun bu antikorlara sahip olması virüsün hücrelere bulaşmasını ve enfekte etmesini engelliyor.

BBIBP-CorV isimli aşı, Çin devletinin sahibi olduğu Çin Devlet Farmakoloji Grubu'nun Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Yetkililerin aktardığına göre BBIBP-CorV isimli aşı Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olmaya aday.

İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK MI?

Yapılan hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar vererek umut yaratan aşının insanlar üzerinde de aynı etkiyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.