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Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs (covid-19) salgının ilk merkez üssü olan Çin'den sevindiren haberler geliyor. Reuters'ın haberine göre Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir haber geldi.

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Çin’de uzmanların araştırması sonucu geliştirilen Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

AŞININ ADI "BBIBP-CorV"

Bilim insanları aşıya "BBIBP-CorV" adını verdiler. Aşı adayı hayvanlar üzerinde kullanıldı ve maymun deneyleri olumlu sonuç verdi.

Umut yaratan aşı çalışmasında antikor oluşumun sağlandığı ve zararlı herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı ifade ediliyor.

Aşı adayı BBIBP-CorV, maymunlar, fareler, Gine domuzları ve tavşanların vücudunda yüksek miktarda anitikor üretilmesini sağladı.

Vücudun bu antikorlara sahip olması virüsün hücrelere bulaşmasını ve enfekte etmesini engelliyor.

BBIBP-CorV isimli aşı, Çin devletinin sahibi olduğu Çin Devlet Farmakoloji Grubu'nun Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Yetkililerin aktardığına göre BBIBP-CorV isimli aşı Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olmaya aday.

İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK MI?

Yapılan hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar vererek umut yaratan aşının insanlar üzerinde de aynı etkiyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Çinli bilim insanları 1000 kişiden fazla insanın katılacağı bir testin yolda olduğunu açıkladı.

Aşının etkinliği ancak insan deneyleri yapıldıktan sonra belli olacak.

Aşının denendiği hayvanların vücudunda oluşan koruyucu antikorların deneye katılacak 1000 kişinin vücudunda da görülmesi en kritik eşik.

Antikorlara aşı çalışması yapılan insanların vücudunda da rastlanırsa Covid-19'un hücrelere verdiği zarar engellenmiş olacak.

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