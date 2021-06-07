Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat! Bu kez risk grubu çocuklar

Koronavirüs (Kovid-19) sonrası ortaya çıkan MIS-C yayılmaya devam ediliyor. Kovid-19 ile enfekte olan çocukların çoğu hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Ancak MIS-C geliştirmeye devam eden çocuklarda kalp, akciğerler, kan damarları, böbrekler, sindirim sistemi, beyin, cilt veya gözler gibi bazı organlar ve dokular ciddi şekilde iltihaplanıyor. Uzmanlar bu hastalığın enfeksiyondan iki ila altı hafta sonra Kovid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocukları etkilediğini belirtiyor. Sadece Delhi'de 200 vakanın bulunduğunun altını çizen kentteki Lady Hardinge Tıp Koleji'nde pediatri direktörü Dr Harish hastalığın kalp, solunum veya böbrek yetmezliğine yol açabildiğini belirtti. Erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Harish, 'İyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne kadar kötü etkilendiğine bağlı' dedi.

MIS-C NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) belirti ve bulguları (tüm semptomlar) aynı anda gözükmeyebilir. MIS-C belirtileri şu şekilde sıralanabilir;