AK Parti koronavirüs sürecine ilişkin bir anket yaptırdı. Ankette vatandaşlara koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerle ilgili düşünceleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve açıkladığı rakamlara güven, Bayramdaki yasaklarla ilgili fikirleri ve sağlık sistemine güvenlerine olan oranları soruldu. Anketin sonuçlarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ çarpıcı verileri ve bunların nedenlerini değerlendirdi. İşte son koronavirüs anketinin sonuçları...

Koronavirüs sonrası son anket! Vatandaşa dikkat çeken sorular

AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre katılanların yüzde 87'si sosyal hayatının etkilendiğini söyledi.

Sonuçlara göre vatandaşların yüzde 90'ı koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verdi.

Vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını iyi bulanların oranı yüzde 90 oldu.

Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 oldu.

Sağlık sistemine güven yüzde 78,

Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

Kişisel hijyen ve temizliğine dikkat edenlerin oranı da yüzde 90 oldu

BU BAŞARININ ARKASINDA HIZLI KARAR ALMA VAR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir.