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Koronavirüs sonrası son anket! Vatandaşa dikkat çeken sorular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti koronavirüs sürecine ilişkin bir anket yaptırdı. AK Parti anketi koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı tüm noktalarda çok sayıda vatandaş ile görüşülmesi ilkesiyle yaptırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti koronavirüs sürecine ilişkin bir anket yaptırdı. Ankette vatandaşlara koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerle ilgili düşünceleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve açıkladığı rakamlara güven, Bayramdaki yasaklarla ilgili fikirleri ve sağlık sistemine güvenlerine olan oranları soruldu.

Anketin sonuçlarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ çarpıcı verileri ve bunların nedenlerini değerlendirdi. İşte son koronavirüs anketinin sonuçları...

Koronavirüs sonrası son anket! Vatandaşa dikkat çeken sorular

AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre katılanların yüzde 87'si sosyal hayatının etkilendiğini söyledi.
Sonuçlara göre vatandaşların yüzde 90'ı koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verdi.
Vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını iyi bulanların oranı yüzde 90 oldu.
Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 oldu.
Sağlık sistemine güven yüzde 78,
Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.
Kişisel hijyen ve temizliğine dikkat edenlerin oranı da yüzde 90 oldu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir.
Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin fazla olması bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

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