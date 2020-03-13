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Koronavirüs sosyal medyaya nasıl yansıdı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte hazırladığı raporda, koronavirüs hakkındaki konuşmaları analiz etti.

Koronavirüs sosyal medyaya nasıl yansıdı?

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte 21 Ocak – 11 Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının koronavirüs ile ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.
Çin'in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan koronavirüs, ölü sayısının artışıyla insanları paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları salgın ile ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların resmi hesaplarından takip etti.

Dünya'yı adeta paniğe sürükleyen salgın ile ilgili sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age dergisi ile birlikte Twitter, YouTube, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki paylaşımları; Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Farsça dillerinde yapılan paylaşımları da kapsayarak analiz etti.
Koronavirüsü hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 275 milyonun üzerine çıkmıştır. En çok paylaşım adedi sırasıyla Japonya, ABD ve Güney Kore lokasyonlarından yapılmıştır.

En Çok Paylaşım Yapan Ülkeler:

Japonya: %23,13
Amerika: %22,53
Güney Kore: %3,52
Britanya: %3,33
Fransa: %3,15
Brezilya: %3,10
Çin: %2,97
Malezya: %2,60
Tayvan: %2,34
İtalya: %2,31
Türkiye: %2,20
Paylaşım Adetleri:
Japonya: 41.272.779
Amerika: 37.932.712
Çin: 5.581.751
İtalya: 3.597.707

Dünya genelinde toplam paylaşım: 275 milyon
Türkiye'de21 Ocak-11 Mart tarihleri arasında: 6.506.597
Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde: 747.862

Global paylaşımlarda öne çıkan konular

Hastalıktan korunmak için neler yapılabileceği, hastalığın insan hayatını nasıl etkilediği ve hastalıktan kaynaklanan çaresizlikler

Koronavirüsü yüzünden havayollarının hizmeti kesmesi, okulların kapatılması, insanların market stoklarını tüketmesi

İtalya'da korona sebebiyle ölüm sayılarının artmasıyla hapishanede mahkumların isyan başlaması ve bazı mahkumların firar etmesi

Wuhan'da çalışan doktor ve hemşirelerin saçlarını kazıtması ve maaşlarına ekstra zam yapılması
Türkiye'deki paylaşımlarda öne çıkan konular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart akşamı Türkiye'de bir vatandaşta virüsün tespit edildiğini açıklaması sonrasında endişe ve panik duyulması

Virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi gerektiği

Kolonya satışlarının patlaması ve fiyatlarının artması ile birlikte marketlerin yağmalanmasının şok etkisiyle karşılanması

İnsanların toplu taşımadan kaçınarak, işyerlerine kendi araçlarıyla gitmeye başlaması üzerine trafiğin artması

Ülkenin böyle bir hastalığa hazır olmadığı; İran, İtalya ve Çin seferlerinin durdurulması gerektiği

Dünya Genelinde En Çok Kullanılan Hashtagler

coronavirus 27.000.000+

COVID19 9.700.000+

CoronavirusOutbreak 2.500.000+

China 2.100.000+

Wuhan 2.100.000+

COVID2019 1.900.000+

COVID-19 1.400.000+

Covid_19 1.200.000+

CoronaOutbreak 810.000+

WuhanCoronavirus 760.000+

Corona 740.000+

Türkiye'de En Çok Kullanılan Hashtagler

Corona 520.000+

coronavirus 430.000+

koronawirus 280.000+

virüstürkiyede 200.000+

koronavirus 140.000+

coronaturkiye 100.000+

koronavirüs 96.000+

Wuhan 89.000+

coronovirus 82.000+

Coronavirius 77.000+

coronavirusturkey 72.000+

koronavirusu 65.000+

Paylaşımların Cinsiyet Dağılımı

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, Türkiye'de paylaşım yapan kullanıcıların %35'i kadın, %65'i erkek kullanıcılardan oluşmaktadır.

Dünya genelinde;

Kadın: %46
Erkek: %54
Türkiye'de;
Kadın: %35
Erkek: %65

En Çok Konuşulan Sektörler

Koronavirüsü ile ilgili paylaşımlarda en çok bahsi geçen sektörlere bakıldığında sağlık sektörü 6 milyonun üzerinde paylaşımla ilk sırada yer almaktadır. Sağlık sektörünü, ticaret sektörü 5 milyon paylaşımla takip etmektedir.

Sağlık: 6.731.738
Ticaret: 5.639.556
Turizm ve Ulaşım: 4.463.593
Eğitim: 3.370.556
Spor: 2.868.201

Sağlık sektörü ile ilgili paylaşımlarda öne çıkanlar

Maske: 249.306
Kolonya: 80.443
Vitamin: 15.965
Eldiven: 8.000
Sarımsak: 7.568
Anti-bakteriyel jel: 4.095

Dünya Genelindeki Paylaşımlarda Sektör Bazında Öne Çıkan Konular

Sağlık

Hastalığın yayılmaması için aşı programlarının yürütülmesi
İnsanların hastalansa bile koronavirüsü yüzünde hastaneye gitmek istememesi
Salgının ilk çıktığı yer olan Wuhan şehrinde özel bir hastane kurulması
Çin'de görev yapan doktor ve hemşirelerin görevine devam etmek istememesi

Ticaret

Çok sayıda ülkenin ekonomisinin Çin ile ilişkili olmasından dolayı yeni arayışlar içine girilmesi
Maskelerin neredeyse yok satması ve insanların maske bulamaması
İnternet alışverişlerinde Çin'den gelen ürünlere yönelik talebin neredeyse durması
Sadece isim benzerliği yüzünden Corona birası satışlarının azalması iddiaları
Dünya borsalarının koronavirüsünden ciddi seviyede etkilenmesi
Bazı ülkelerde virüs yüzünden hijyen malzemelerin ve kağıt havluların bitme noktasına gelmesi

Turizm ve Ulaşım

Çok sayıda ülkenin Çin, İran, İtalya ve risk taşıyan diğer ülkelere uçuşlarını durdurması
Koronavirüsü nedeniyle neredeyse bütün uçakların boş uçması
Virüsün yayıldığı ülkelerde turizmin durma noktasına gelmesi
Salgının hacminin artmasının ve karantina uygulamalarının, tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilemesi

Eğitim

Vaka görülen ülkelerde eğitimin durması, üniversite öğrencilerinin online olarak eğitime devam etmesi
Japonya'da ilkokul ve ortaokulun geçici olarak kapatılma kararından sonra çocuklar için bir eğitim uygulaması olan "SyncSync"'in hayata geçmesi
Bazı okulların, hastanelere yakın olması ve velilerin bu durumdan endişe duyması

Spor

İtalya ligi Serie A'da maçların seyircisiz oynanması ve ertelenmesi
NBA'de Utah Jazz'ın yıldızı Rudy Gobert'in virüse yakalanması ve NBA'de bütün maçların ertelenmesi-Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesi-Japonya'da bütün spor müsabakalarının ertelenmesi-Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'de virüsün tespit edilmesi-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nın ertelenme ihtimali

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