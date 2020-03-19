Koronavirüs: 'Sosyal mesafe' ve 'tecrit' nedir?

Koronavirüs salgınından korunmanın yollarından en etkilisi olarak sosyal mesafe ve kişilerin kendi kendilerini tecrit etmesi gösteriliyor. Peki bu ifadeler ne anlama geliyor?

Koronavirüs ya da grip belirtileri gösteren kişilere ve yurt dışınan son 14 gün içinde gelmiş olanlara, virüs taşıyor olması ihtimaline karşın evde kendi kendilerini tecrit etmeleri uyarısında bulunuluyor.

İşte kendini tecrit etme ve sosyal mesafe koyma konusunda bilmemiz gerekenler:

SOSYAL MESAFE NEDİR?

Sosyal mesafe, diğer insanlarla temastan kaçınmak anlamına geliyor.

Kamuya açık alanlarda, kalabalıklar için çok daha az vakit geçirmek, mümkünse bu alanlara hiç gitmemek de demek. Bunu sağlamanın bazı yolları var:

Mümkünse evden çalışma

Mecburi olmayan tüm yolculukların iptal edilmesi

Barlar, kulüpler, tiyatrolar ve diğer sosyal etkinliklerden uzak durulması

Öksürük ya da yüksek ateş şikayeti olanlarla aynı evde yaşayanların 14 gün boyunca evden çıkmaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" diye konuştu.

KENDİNİ TECRİT ETMEK NE DEMEK?

İnsanların kendilerini tecrit etmesi, dünyanın geri kalanıyla ilişkisini tamamen kesmek anlamına geliyor.