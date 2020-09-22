Koronavirüs: Sri Lanka'da Covid-19'dan ölen Müslümanlar zorla yakılıyor

Geceyi burada geçiren aile ertesi gün iki hafta dışarı çıkmamaları söylenerek eve gönderildi.

Shafeek, "Kapımıza polis memurları ve askerler geldi. Bizi dışarı çıkardılar ve her yeri ilaçladılar. Çok korktuk ama bize hiçbir şey söylemediler. Üç aylık bebeğe bile test yaptılar ve bizi köpek gibi karantina merkezine götürdüler" dedi.

Yüksek Mahkeme, Müslümanların yakma kararının gözden geçirilmesi için yaptığı başvuruyu 13 Temmuz'da değerlendirmeye başlayacak.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan ve ülkeye hastalığı yaymakla suçlanan Müslümanlar, ölülerinin gömülmesi mümkünken, dini inançlarına aykırı olarak yakıldığını ve bunun "yeni bir ayrımcılık türü" olduğunu söylüyor.

Ülkedeki Müslümanlar, Nisan 2019'da radikal İslamcı militanların, Colombo ve doğu bölgelerindeki otel ve kiliseleri hedef alan saldırılarından sonra damgalandıklarını ve toplum içinde kötü görüldüklerini söylüyor. Saldırılarda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yüksek Mahkeme, yakma kararına itiraz için Müslümanların verdiği bir dilekçeyi kabul etti. Davanın ilk oturumu gelecek hafta yapılacak.

Rinoza'nın ailesi ve ülkedeki diğer Müslümanlar, cenazeler gömülebilecekken yakıldığını ve dini haklarının ihlal edildiğini, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sinhala toplumunun ayrımcılığına maruz kaldıklarını söylüyor.

Shafeek, "Oğluma, test için annesinin bazı organlarının alınacağını söylediler. Koronası varsa organları neden alıyorlar?" dedi.

Rinoza'nın yetişkin oğlundan hastaneye gelerek annesini teşhis etmesi istendi. Oğluna annesinin ölümünün Covid-19'la bağlantılı olması nedeniyle cenazeyi alamayacakları söylendi. Aile, İslam'da cenazelerin toprağa verilmesi gerekmesine rağmen, cenazenin yakılması için zorla kâğıt imzalattırıldığını anlattı.

Sri Lanka'da 31 Mart'ta ilk kez bir Müslümanın koronavirüsten öldüğünün açıklanmasından sonra, bazı basın-yayın kuruluşları açıkça Müslümanları virüs yaymakla suçladı.

Ülkede hastalıktan şimdiye kadar sadece 11 kişinin öldüğü açıklandı. Müslümanlar dahil ölenlerin tümü yakıldı.

'WHO'nun tavsiyelerine uyuyoruz'

Hükümetin baş epidemiyolojisti Dr. Sugath Samaraweera, BBC'ye koronavirüsten ölenlerin yakılmasının hükümet politikası olduğunu, çünkü cenazelerin gömülmesi halinde toprağa ve içme sularının virüs geçebileceğini öne sürdü.

Dr. Samaraweera, uzman tavsiyesiyle hareket eden hükümetin ölen kişilerin dinlerini ne olursa olsun yakılması kararı aldığını belirterek "Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya için tavsiyeler yayımlıyor. Bu tavsiyelere uymak ya da ülkemize uyarlamakla yükümlüyüz" dedi.

Eski Bakan ve Sri Lanka Müslüman Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali Zahir Moulana ise "Cenazelerin toprağa verilmesinin kamu sağlığına tehdit oluşturabileceğine dair bilimsel bir kanıt varsa kuralı her koşulda kabul etmeye hazırız" dedi.