HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı! "Bende varsa herkese bulaşsın"

Koronavirüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı! "Bende varsa herkese bulaşsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Adana’da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs şüphesiyle gelen bir kişi, bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip koronavirüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu. Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan şahsı güvenlik görevlileri, içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Bir süre sonrada şahsın öksürmesi üzerine güvenlik görevlileri bir kez daha maske takması ve içeri girmesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip "Bende varsa herkese bulaşsın" diye özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, ’Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın’ dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi." açıklamasında bulundu.

Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak? Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
1/
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs adana

En Çok Okunan Haberler

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Şans Topu sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?

Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebi

İnfaz düzenlemesinin ardından flaş gelişme!

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

Devirli ikramiye için çekiliş yapılacak!

Carrefoursa Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

Carrefoursa'nın Ramazan paketlerinde neler var?

Son dakika! 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi

81 ilde market ve süpermarket denetimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.