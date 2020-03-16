HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs şüphesi taşıyan 3 kişilik aile hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphesi taşıyan 3 kişilik aile hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Konya Seydişehir'de koronavirüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alınan 3 kişilik aile hastaneden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişilik aile, yeniden hastaneye getirildi.

Koronavirüs şüphesi taşıyan 3 kişilik aile hastaneden kaçtı

Olay, Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından üç kişi korona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı.

HASTANEYİ TERK ETTİLER

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Kritik koronavirüs toplantısı! Kritik koronavirüs toplantısı!
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Konya

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler
Umreden gelenlere koronavirüs karantinası! Böyle götürüldüler

Umreden gelenlere koronavirüs karantinası! Böyle götürüldüler

Erkek öğrenci yurdunun çatısı yandı

Erkek öğrenci yurdunun çatısı yandı

Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı artar mı? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Türkiye'de koronovirüs vaka sayısı artar mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Kritik koronavirüs toplantısı!

Tatil beldelerinde 'koronavirüs' yoğunluğu!

Tatil beldelerinde 'koronavirüs' yoğunluğu!

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.