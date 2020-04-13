Koronavirüs sürecinde evde boyun tutulması yaşayanlar ne yapmalı?

boyun tutulmasına iyi gelecek egzersizler paylaşan Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, şunları söyledi:

BOYUN TUTULMASI ÇİN BİRİNCİ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Sağ eliniz taburenin altından kavrarken, sol el ile başın sağ tarafından tutunuz. Başınızı sola doğru eğip, çeneyi sağa çeviriniz. Boyun yan grup kaslarının gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin. 10 tekrar ile hareketi tamamlayın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

BOYUN TUTULMASI İÇİN İKİNCİ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Sağ eliniz ile taburenin arkasından kavrarken, sol el ile başın arka üzerinden tutunuz. Başınızı öne ve sol yana doğru çevirerek çapraz koltuk altına bakmaya çalışın. Boyun arka yan grup kaslarının gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin. 10 tekrarla hareketi tamamlayın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

BOYUN TUTULMASI İÇİN ÜÇÜNCÜ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Her iki elinizle başın arkasından kavrayıp, başınızı yavaşça öne doğru çekiniz. Boyun arka grup kaslarınızın gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.10 tekrarla hareketi tamamlayın.