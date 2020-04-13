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Koronavirüs sürecinde evde boyun tutulması yaşayanlar ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Karantina nedeniyle uzun süre hareketsiz kalmak eklem rahatsızlıklarını da beraberinde getirebilir. Bunların başında da boyun tutulması geliyor. Peki boyun tutulması yaşayanlar bu sorunu hızlıca atlamak ve tekrarlanmasını önlemek için ne yapmalı?

Koronavirüs sürecinde evde boyun tutulması yaşayanlar ne yapmalı?

boyun tutulmasına iyi gelecek egzersizler paylaşan Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, şunları söyledi:

BOYUN TUTULMASI ÇİN BİRİNCİ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Sağ eliniz taburenin altından kavrarken, sol el ile başın sağ tarafından tutunuz. Başınızı sola doğru eğip, çeneyi sağa çeviriniz. Boyun yan grup kaslarının gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin. 10 tekrar ile hareketi tamamlayın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

BOYUN TUTULMASI İÇİN İKİNCİ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Sağ eliniz ile taburenin arkasından kavrarken, sol el ile başın arka üzerinden tutunuz. Başınızı öne ve sol yana doğru çevirerek çapraz koltuk altına bakmaya çalışın. Boyun arka yan grup kaslarının gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin. 10 tekrarla hareketi tamamlayın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

BOYUN TUTULMASI İÇİN ÜÇÜNCÜ EGZERSİZ

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Her iki elinizle başın arkasından kavrayıp, başınızı yavaşça öne doğru çekiniz. Boyun arka grup kaslarınızın gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.10 tekrarla hareketi tamamlayın.

BOYUN TUTULMASI RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Boynunuzu güçlü ve esnek tutmaya özen gösterin. Boyun kasları güçlü ve esnek olduğunda, sağlıklı duruşu destekler ve tutulum olasılığını minimuma indirir.

-Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaktan kaçının.

-Yukarıda belirtilen egzersizleri alışkanlık haline getirin.

-Dik durma alışkanlığı kazanın

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyundaki omurlarımız arasında yoğun ve kuvvetli yapıya sahip kaslar vardır. Boyun kaslarında veya çevre dokularda çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen ani kasılmalar, fonksiyonel bozuklukluklar vb. durumlar boyundaki kas tutulmasına sebep olmaktadır. Birçok kişi sabah uyandığında veya gün içinde yaptığı aktiviteler sonrası ilerleyen saatlerde boynunda ağrı veya boyun hareketlerinde kısıtlılık hissetmektedir.

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boynu tutulan kişi başını bir yöne çevirdiğinde hareketini kısıtlayan bir ağrı hisseder. Bu ağrı batıcı, sızı veya yaygın bir ağrı formunda olabilir. Ağrı sadece boyunda lokalize kalmayabilir. Çevre dokulara, omuza, kola doğru yayılma gösterebilir. Kişi problem hissettiği bölgeye dokunduğunda kas üzerinde sertlik hissedebilir.

BOYUN TUTULMASINA NEDEN OLABİLECEK ETKENLER?

-İnsan omurgası bir bütündür. Omurganın bir bölgesinde meydana gelen problem başka bir bölgeyi de etkileyebilir. Boyun bölgesinde bulunan yapılar bel, sırt, omuz, çene ve baş gibi diğer bölgeler ile bağlantı halindedir. Bu yapılarda meydana gelen problemler boyunda tutulmayı tetikleyebilir.

-Uzun süre hareketsiz kalmak.

-Yanlış yastık seçimi

-Uyku sırasında boynun yanlış pozisyonda uzun süre kalması.

  • Kaslarda gerginliğe yol açabilecek aşırı stresli durumlara maruz kalmak.

  • Uzun süre bilgisayar karşısında ya da cep telefonuna bakarken kötü bir duruşla oturmak.

-Bilinçsizce yapılan boyun esneme hareketleri ve egzersizler kasın yanlış uyarılmasına sebep olarak boyun tutulmasına neden olmaktadır. Kişi yapacağı egzersizler için mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

BOYUN TUTULMASI SONRASI ORTAYA ÇIKABİLECEK TABLOLAR?

-Baş ağrısı, migren

-Sırt, omuz ve kollara doğru yayılan ağrı, uyuşukluk veya karıncalanma

-Baş dönmesi

-Günlük hareketlerde kısıtlılık

-Uyku problemi

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

-İlaç ile tedavi

-Fizik tedavi

-Manuel terapi

-Egzersiz

-Kısa süreli immobilizasyon

-Steroid enjeksiyonları

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

-Stresten uzak kalmak

-Dinlenmek: Boyunu zorlayacak fiziksel aktivitelerden kısa bir süre kaçınılmalıdır.

-Doğru yastık seçimi

-Düzenli egzersiz

-Günlük aktiviteler doğru ergonomide yapılmalıdır; cep telefonu, tv, bilgisayar kullanımı sırasında ekran göz hizamızda olacak şekilde mesafemizi ayarlamalıyız.

-Uyku düzeni

-Uzun süreli sabit pozisyonda yapılan işlerde; ara ara mola verip boyun germe egzersizleri yapılmalıdır.


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Anahtar Kelimeler:
boyun tutulması sağlık koronavirüs

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