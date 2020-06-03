Koronavirüs sürecinde görüntülü konuşma yapan kişi sayısı yüzde 273,5 arttı

Koronavirüs salgını sürecinde, 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, birbirleriyle iletişimi koparmamak için görüntülü arama hizmetlerine yöneldi. Başta evden çalışan kişiler olmak üzere, genç ve yaşlı birçok kişi sosyalleşmek amacıyla birbirlerini hem görüp hem seslerini duymak için görüntülü aramayla iletişim kurmayı alışkanlık haline getirdi. Eğitim ve sağlık sektörlerinde de çalışanlar ve katılımcılar arasındaki etkileşim için telekomünikasyon ağlarının kullanımında önemli bir artış yaşandı.

Özellikle büyük ölçekli işletmeler için operasyonları ve seyahat maliyetlerini azaltan, eğitim ve iletişimde verimliliği artıran telekomünikasyon sistemlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla, video konferans kullanımına gösterilen ilgi de birçok sektörde aynı derecede artıyor.

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, katılımcılar arasında görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarının kullanma sıklığının yüzde 78 oranında arttığı tespit edildi. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı ise koronavirüs öncesi döneme göre yüzde 273,5 arttı. Dünyada ortalama görüntülü görüşme süresi 31-60 dakika arasında iken, Türkiye'de satış amaçlı yapılan görüşmelerde ise bu sürenin 9-15 dakika, eğitim amaçlı görüşmelerde ise 30-60 dakika arasında değiştiği kaydedildi.